Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 15:03

Почему кошка спит на подушке хозяина: скрытый знак особой привязанности

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Просыпаться утром и видеть любимицу, устроившуюся прямо на подушке, знакомо многим владельцам кошек. Но за этим милым поведением стоит гораздо больше, чем просто поиск удобного места для сна.

Когда кошка выбирает подушку хозяина, она демонстрирует максимальную степень доверия и эмоциональной близости. Сон для животного — момент уязвимости, поэтому место для отдыха выбирается с особой тщательностью. Рядом с головой человека питомец чувствует абсолютную безопасность.

Знакомый запах и дыхание хозяина действуют на кошку успокаивающе, помогая расслабиться и глубже отдыхать. Такой выбор подтверждает, что человек стал полноценной частью ее «стаи».

Есть и другой скрытый смысл: кошка может оставлять на подушке свои феромоны. Это своеобразное «метка» территории и знак того, что хозяин принадлежит именно ей.

В дикой природе совместный сон характерен только для тех животных, которые безгранично доверяют друг другу. Перенося это поведение на человека, кошка подтверждает его исключительное значение в своей жизни.

Иногда мотив проще — питомец ищет тепло. Голова часто остается единственной открытой частью тела под одеялом, и кошка тянется именно туда. Но даже в этом случае речь идет о стремлении к близости, а не только о тепле.

Бывает, что кошка ложится на подушку, чтобы контролировать пространство. С этой точки она видит дверь и охраняет сон человека, проявляя древние инстинкты защитника территории.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Реакция хозяина остается делом выбора: можно оставить питомца рядом или мягко перенести на его лежанку. Однако стоит помнить — резкое отталкивание животное может воспринять как отказ и обидеться.

Разрешая кошке спать на подушке, человек укрепляет доверие и подтверждает взаимную привязанность. Этот жест со стороны питомца — настоящий комплимент и признание, что дом стал крепостью, а хозяин — самым надежным существом в ее жизни.

Кошка мяукает не просто так — каждый звук несет смысл. Питомец использует голос, чтобы выразить эмоции, просьбы и предупреждения.

коты
воспитание
советы
питомцы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Европа лжет»: на Западе раскрыли, как союзники подставили Украину
Суд предъявил обвинение Аглае Тарасовой
Тарасова попросила суд ограничиться запретом определенных действий
США грозятся взорвать «Силу Сибири – 2»: глупая шутка или мечты Трампа?
Суд отказал задержанной с наркотиками Аглае Тарасовой в одной просьбе
Стало известно, почему войска КНДР все еще находятся на территории России
Экономист назвал преимущества безвиза с Китаем
В Вологодской области раскрыли статистику сделанных абортов
Тарасова нашла оправдание для перевозки наркотиков
Автоэксперт оценил идею ввести плату за интенсивное пользование машинами
Россиянам рассказали, на что обращать внимание при покупке билетов
В Финляндии раскрыли, что МО страны впервые закупило для обороны
Банк России выпустит памятную монету в честь одного вида спорта
В Таиланде нашли труп в чемодане. Что известно, опасно ли там отдыхать
Маска хотят вознаградить рекордной премией при выполнении ряда условий
У сбившего людей в Берлине водителя нашли «запрещенку»
В Госдуме предложили поддержать многодетных в одном вопросе
Ученые нашли шестую «зону долгожителей» в мире
Подросток попался на подготовке к теракту во Франции
Появилось жуткое видео полного разрушения высотки в Газе после удара ЦАХАЛ
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.