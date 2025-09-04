Саммит ШОС — 2025
Хватит разрушать самооценку ребенка! Уберите эти фразы из своего лексикона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Общение с ребенком школьного возраста требует особой чуткости и внимания к словам. Некоторые, казалось бы, безобидные фразы могут серьезно повлиять на самооценку, мотивацию к обучению и психологическое состояние ребенка. Понимание последствий таких высказываний помогает создать здоровую атмосферу для развития и обучения.

Критичные фразы включают сравнение с другими детьми, обесценивание переживаний, угрозы и негативные прогнозы. Важно заменять их на поддерживающие высказывания, которые мотивируют и укрепляют доверие. Ключевой секрет — фокусироваться на конкретных действиях, а не на личности ребенка, и предлагать помощь вместо критики. Такой подход сохраняет психологическое благополучие и стимулирует интерес к учебе.

Ранее сообщалось, что депрессия у ребенка школьного возраста — не просто капризы или плохое настроение. Это серьезное состояние, которое требует внимания и поддержки со стороны родителей. Вот советы, как помочь ребенку, когда он замкнут и подавлен.

