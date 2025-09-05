Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 14:42

Россиянин лишился водительских прав, переехав чужого кота

Житель Тульской области наехал на кота и лишился водительских прав

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Новомосковска в Тульской области лишился водительских прав после того, как насмерть переехал домашнего кота на Lada Granta, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Нарушив правила дорожного движения, мужчина просто покинул место аварии. Позднее на заседании он сказал, что не заметил животное.

Судом установлено, что днем 28.08.2025 молодой человек, управляя своим автомобилем Lada Granta на одной из улиц г. Новомосковска, сбил кота и уехал. Он оставил место ДТП, участником которого являлся. Своими действиями гражданин нарушил п. 2.5 Правил дорожного движения РФ, — говорится в заявлении.

Как утверждает мужчина, он узнал, что сбил животное, только на следующий день от сотрудников ГИБДД. Виновник извинился перед владельцами погибшего кота. Мировой судья лишил его водительских прав на год.

Ранее в Госавтоинспекции призвали жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей заменить регистрационные документы и государственные номера автомобилей на российские. В противном случае им грозит лишение водительских прав.

Тульская область
ДТП
аварии
животные
питомцы
коты
водительские права
лишение прав
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Израиль начал наносить удары по жилым домам
На Западе испугались резкого ответа Путина по войскам на Украине
Песков назвал причину, по которой Telegram и WhatsApp должны остаться в РФ
Военэксперт объяснил необходимость создания ПЗРК для низколетящих дронов
Аглая Тарасова может оказаться в черном списке у режиссеров после скандала
Появились новые кадры окутанного черным дымом «Москва-Сити»
Глава МИД Германии признался в антироссийских планах Берлина
Турэксперт Мкртчян объяснил, почему опасно зимовать в Таиланде
Историк оценил слова Каллас о победе СССР и Китая во Второй мировой войне
Появилось видео с пожаром у «Москва-Сити»
Администрация Трампа столкнулась с рекордным числом судебных исков
Юрист рассказал, как самозанятому избежать блокировки карты
Раскрыта личность напавшего на учительницу в колледже Эссена подростка
Билялетдинов ответил, мешает ли Карпину совмещение сборной и «Динамо»
Черный дым окутал небоскребы «Москва-Сити»
«Уже третью ночь»: известная певица пожаловалась на жуткие звуки в квартире
Раскрыто число стран, представленных на ВЭФ
США подловили на планах упростить продажу БПЛА за границу
Умерла невестка королевы Елизаветы II
Целый штат вступает в конфликт с Трампом и Пентагоном
Дальше
Самое популярное
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.