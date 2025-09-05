Россиянин лишился водительских прав, переехав чужого кота

Житель Новомосковска в Тульской области лишился водительских прав после того, как насмерть переехал домашнего кота на Lada Granta, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Нарушив правила дорожного движения, мужчина просто покинул место аварии. Позднее на заседании он сказал, что не заметил животное.

Судом установлено, что днем 28.08.2025 молодой человек, управляя своим автомобилем Lada Granta на одной из улиц г. Новомосковска, сбил кота и уехал. Он оставил место ДТП, участником которого являлся. Своими действиями гражданин нарушил п. 2.5 Правил дорожного движения РФ, — говорится в заявлении.

Как утверждает мужчина, он узнал, что сбил животное, только на следующий день от сотрудников ГИБДД. Виновник извинился перед владельцами погибшего кота. Мировой судья лишил его водительских прав на год.

