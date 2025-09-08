В Перу пес потушил динамитную шашку и спас семью хозяина

В Перу собака по кличке Мачис потушила динамитную шашку, брошенную во двор ее хозяина. Животное спасло всю семью, но лишилось способности лаять, пишет New York Post.

Собака в Перу прославилась как настоящая героиня после того, как потушила динамитную шашку, брошенную во двор ее хозяина, чем спасла всю семью, но в результате потеряла способность лаять, — говорится в публикации.

Хозяин сообщил газете, что Мачис стал жевать шашку, чтобы потушить ее. Но у пса от этого повредились голосовые связки. Подозреваемого в покушении задержали. При изготовлении взрывного устройства он применил динамит, который обычно используют в противопехотных минах.

Ранее в Новороссийске мужчина палкой ударил маленькую собаку, после чего она выбежала на дорогу. Пострадала восьмилетняя чихуахуа по кличке Ася, которая весила меньше двух килограммов. Животное погибло под колесами машины.

До этого жителю Москвы назначили штраф в размере одной тысячи рублей за избиение уличного кота. Мужчина не смог объяснить причину своего поступка и позже принес извинения. К счастью, животное не получило серьезных травм, а впоследствии ему нашли хозяев. Зоозащитники назвали наказание слишком мягким. Они выступили за возбуждение уголовного дела.