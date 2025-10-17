Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 07:50

Правительство Перу объявит в столице чрезвычайное положение

Рост преступности в Перу вынудил власти объявить чрезвычайное положение

Cолдаты патрулируют улицы в Лиме, ​​Перу Cолдаты патрулируют улицы в Лиме, ​​Перу Фото: Mariana Bazo/XinHua/Global Look Press

Правительство Перу принимает решительные меры в ответ на обострение криминогенной обстановки в стране. Власти готовятся объявить режим чрезвычайного положения в столичной агломерации Лимы, заявил председатель Совета министров Эрнесто Альварес на пресс-конференции по итогам правительственного совещания.

В связи с проблемой преступности, от которой страдает население, мы собираемся объявить о решении правительства ввести режим чрезвычайного положения как минимум в столичной агломерации Лимы, — заявил он.

Конкретный пакет мер находится в стадии разработки и будет реализован в кратчайшие сроки. Ситуация в сфере безопасности значительно обострилась за последние годы, что вызвало массовое недовольство населения.

Участившиеся случаи нападений в столице привели к многочисленным протестам и забастовкам транспортных работников. Политический кризис достиг своего пика 10 октября, когда конгресс объявил импичмент президенту Дине Болуарте. Последняя акция протеста 15 октября завершилась трагически: в результате столкновений погиб один человек, пострадали более 110 граждан, включая около 80 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что вотум недоверия уже выдвигали главе МВД страны Хуану Хосе Сантиваньесу. До этого в отставку ушел председатель правительства Густаво Адриансен.

Перу
чрезвычайное положение
столицы
меры
