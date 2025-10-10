Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 08:32

Президенту Перу объявили импичмент

Президенту Перу Болуарте объявили импичмент из-за роста преступности в стране

Дина Болуарте Дина Болуарте Фото: Filipe Bispo/dpa/Global Look Press

Депутаты Перу единогласно проголосовали за импичмент президенту Дине Болуарте. Причиной такого решения стал рост преступности в стране. Заседание парламента транслировалось на его YouTube-канале.

Резолюция, отстраняющая от должности президента республики, одобрена, — сообщили в конце заседания.

Отмечается, что ситуация в Перу в сфере безопасности сильно ухудшилась. В частности, по этой причине в марте выдвигали вотум недоверия главе МВД страны Хуану Хосе Сантиваньесу. В мае в отставку ушел председатель правительства Густаво Адриансен.

Ранее сообщалось, что импичмент премьер-министра Армении Никола Пашиняна с 7 июня официально поддержали 34 депутата. Для запуска этой процедуры их число должно составлять 36.

До этого стало известно, что 8 октября парламент Франции отклонил предложение об отставке президента Эммануэля Макрона. За импичмент главы Пятой республики выступили более 100 депутатов. Они обвинили французского лидера в предательстве народа и неспособности вывести страну из политического кризиса.

