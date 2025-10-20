Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 14:19

Готовлю севиче вместо салатов — перуанская вкуснятина, которая подсадила нас на рыбку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мое знакомство с севиче началось с кулинарного спора — я утверждал, что без термической обработки рыба не может быть по-настоящему вкусной. Но первый же эксперимент с лаймовым маринадом заставил меня капитулировать перед гениальностью перуанской кухни. Теперь это мое тайное оружие, когда нужно за пять минут создать блюдо, которое впечатлит даже искушенных гурманов. Особенно эффектно оно работает на дачных посиделках, где все ждут от меня очередного кулинарного сюрприза.

Готовлю так: 400 г свежего филе морского окуня нарезаю небольшими кубиками и заливаю соком 8–10 лаймов. Оставляю мариноваться ровно на 15 минут — важно не передержать, иначе рыба станет жесткой. Тем временем мелко режу красный лук и замачиваю его в ледяной воде, чтобы ушла лишняя горечь. Смешиваю рыбу с луком, добавляю мелко рубленный перец халапеньо, горсть кинзы и щепотку молотого перуанского перца ахи. Подаю сразу же, с ломтиками батата и кукурузой — получается идеальный баланс остроты, кислоты и свежести, который не оставляет равнодушным никого.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Читайте также
Тыкву больше не замораживаю. Бросаю на сковороду — на выходе обалденное карри с грибами. Вкусно с лепешками и питой
Общество
Тыкву больше не замораживаю. Бросаю на сковороду — на выходе обалденное карри с грибами. Вкусно с лепешками и питой
Готовлю гуляш с кнедликами вместо плова. Секрет томленой говядины, который оценила вся семья
Общество
Готовлю гуляш с кнедликами вместо плова. Секрет томленой говядины, который оценила вся семья
Изысканный ужин из привычных блюд: обалденная замена панировочных сухарей в куриных котлетах
Общество
Изысканный ужин из привычных блюд: обалденная замена панировочных сухарей в куриных котлетах
Любимый ужин худеющих — миф или реальность: почему рис с курицей — враг хорошей фигуры
Общество
Любимый ужин худеющих — миф или реальность: почему рис с курицей — враг хорошей фигуры
Тыкву больше не замораживаю. Бросаю на сковороду — на выходе обалденное карри с грибами. Вкусно с лепешками и питой
Общество
Тыкву больше не замораживаю. Бросаю на сковороду — на выходе обалденное карри с грибами. Вкусно с лепешками и питой
еда
рецепты
рыба
Перу
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил, что грозит невесте Лепса за обвинения Бони в проституции
Искавшие семью Усольцевых дали подписку о молчании
Стало известно, в каком состоянии находится Юлия Барановская
Раскрыт тайный смысл желания Лукашенко наладить контакт с Зеленским
В МИД России назвали темы, которые обсудят Лавров и Рубио во время встречи
Кассационный суд озвучил решение по изъятию акций Соликамского завода
Экономист оценил выгоду от создания тоннеля между Россией и США
Секрет рассыпчатого риса от опытного повара: узбекский плов в казане
В составе ВСУ сформировали группировку Объединенных сил
Житель Крыма получил срок за сотрудничество с украинской разведкой
Симоньян рассказала, что для нее важно успеть сделать в жизни
Слова о Заворотнюк, муж-альфонс, отъезд из РФ: как живет Ольга Прокофьева
В мэрии Гюмри назвали истинные причины задержания Гукасяна
В МИД Таиланда заявили о безопасности страны для российских туристов
В Госдуме предложили наказывать за диверсии даже спустя годы
Искусственный интеллект назвал самую вероятную версию пропажи Усольцевых
Продюсер Пенкина ответил на обвинения в попытке самопиара артиста
Военэксперт назвал способ бороться с рассредоточением ВПК Украины
Миллер объяснил, что может обеспечить рывок в освоении ИИ в России
Опубликованы кадры столкновений у здания мэрии армянского города Гюмри
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.