Готовлю севиче вместо салатов — перуанская вкуснятина, которая подсадила нас на рыбку

Мое знакомство с севиче началось с кулинарного спора — я утверждал, что без термической обработки рыба не может быть по-настоящему вкусной. Но первый же эксперимент с лаймовым маринадом заставил меня капитулировать перед гениальностью перуанской кухни. Теперь это мое тайное оружие, когда нужно за пять минут создать блюдо, которое впечатлит даже искушенных гурманов. Особенно эффектно оно работает на дачных посиделках, где все ждут от меня очередного кулинарного сюрприза.

Готовлю так: 400 г свежего филе морского окуня нарезаю небольшими кубиками и заливаю соком 8–10 лаймов. Оставляю мариноваться ровно на 15 минут — важно не передержать, иначе рыба станет жесткой. Тем временем мелко режу красный лук и замачиваю его в ледяной воде, чтобы ушла лишняя горечь. Смешиваю рыбу с луком, добавляю мелко рубленный перец халапеньо, горсть кинзы и щепотку молотого перуанского перца ахи. Подаю сразу же, с ломтиками батата и кукурузой — получается идеальный баланс остроты, кислоты и свежести, который не оставляет равнодушным никого.

