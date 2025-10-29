Финансист объяснил, откуда ФНС не сможет списать долги

ФНС не имеет право списывать долги по налогам с социальных счетов, заявил ОТР финансист Иван Орлов. Он напомнил, что туда поступают пособия для детей и инвалидов, пенсии, алименты, декретные выплаты, компенсации по утрате кормильца или вреда здоровью.

Эти средства имеют специальный код назначения. Банки обязаны маркировать социальные выплаты, и ФНС не может их трогать. Что касается кредитных лимитов на картах, это деньги банка. Это не собственные средства физических лиц, поэтому если даже на кредитной карте есть какой-то лимит, то налоговая списать ничего не может, — отметил Орлов.

При этом он предупредил, что с зарплатных счетов россиян могут списать задолженности. Однако налоговая может сделать это лишь в пределах остатка, не приводя баланс должников в минус, уточнил финансист.

Ранее юрист Дмитрий Матюшенков заявил, что с 1 ноября 2025 года ФНС получит право списывать задолженность за НДФЛ и неуплаченные вовремя пени с любой карты без суда. По его словам, новый механизм взыскания также коснется долгов за налоги на имущество, транспорт и землю.