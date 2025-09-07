Подростки-зацеперы избили мужчину из-за замечания

В Новосибирске подростки-зацеперы сломали ребра незнакомому мужчине, который сделал им замечание, передает Telegram-канал «АСТ-54 Black». Они также залили его перцовым баллончиком.

По словам свидетельницы происшествия, 6 сентября пассажир трамвая заметил на остановке «Кирзавод» молодых людей, которые висели на подножке вагона. По ее словам, мужчина высказал им свое недовольство, на что они отреагировали агрессией. Один из них нанес пострадавшему удар ногой в лицо, а затем дважды распылил на него перцовый баллончик.

Мужчина получил травму грудной клетки — у него сломаны два ребра. Сейчас он находится в медицинском учреждении. На видео, опубликованном каналом, можно увидеть, как на начальных кадрах пострадавший вытирает лицо руками.

Ранее в Новосибирске на 16-летнего курьера напали подростки. Группа несовершеннолетних вовлекала других ребят в преступную деятельность, а затем жестоко избила курьера, который попытался остановить одного из них. В результате нападения юноша получил тяжелые травмы, включая сотрясение мозга.