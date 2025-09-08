«Заговор в дурдоме»: Захарова высказалась о бегстве Кулебы с Украины Захарова: история Кулебы о побеге с Украины напоминает заговор в дурдоме

Заявление экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о бегстве из страны из-за указа президента страны Владимира Зеленского напоминает заговор в дурдоме, отметила в Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, признание дипломата лишь обнажает абсурдность происходящего на Украине.

Так Захарова прокомментировала высказывание Кулебы, который заявил, что в некоторых кругах и во властных структурах Украины все еще царит «старый советский образ мыслей». По его словам, если кто-то выезжает за границу, он автоматически становится агентом, который замышляет заговор против государства.

То есть декоммунизация, объявленная Зеленским, привела, по словам его бывшего министра, к советизации? Заговор в дурдоме, — заявила она.

Захарова отметила, что подобные заявления наглядно демонстрируют, что попытки создать на Украине демократию по ультралиберальному образцу привели к диктатуре. Она добавила, что так называемые строители демократии, не дождавшись помощи, разъехались по «зарубежным кормушкам».

Ранее Кулеба сообщил, что был вынужден срочно покинуть страну после указа Зеленского о запрете выезда за границу для бывших дипломатов. Он отметил, что воспринял это решение как личную угрозу. По словам политика, ограничение мешало бы его международной деятельности и работе с университетами в Европе и США. Кулеба добавил, что успел выехать за несколько часов до вступления закона в силу.