Песня для Пугачевой, болезнь, бездетность: как живет певица Юлия Самойлова

Певица Юлия Самойлова в последнее время пропала из поля зрения средств массовой информации. Чем она занимается сейчас, общается ли с Оксаной Самойловой и Аллой Пугачевой?

Что известно о карьере и личной жизни Самойловой

Юлия Самойлова родилась 7 апреля 1989 года в Ухте.

С ранних лет она прикована к инвалидной коляске. До года Самойлова была здоровым ребенком, однако после неудачной прививки от полиомиелита наступили тяжелые последствия — в 13 лет ей поставили диагноз «спинальная амиотрофия Вердинга — Гофмана».

В 2014 году Самойлова исполнила песню «Вместе» на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр 2014 года в Сочи.

В 2013 году она приняла участие в шоу «Фактор А» народной артистки СССР Аллы Пугачевой, где заняла второе место и получила премию «Золотая звезда Аллы».

Певица Юлия Самойлова во время выступления на церемонии открытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Самойлова — двоюродная сестра по отцу блогера и супруги рэпера Джигана Оксаны Самойловой. В детстве родственницы жили в Ухте в одном доме, но сейчас они не афишируют свое родство. В 2021 году певица призналась, что находится в бедственном положении, так как ее пенсия по инвалидности составляет всего 14 тысяч рублей, а другого стабильного дохода у нее нет, поскольку выступления происходят не чаще одного раза в месяц. При этом она принимала лекарство, 12-дневный курс которого стоил 750 тысяч рублей.

В программе «Звезды сошлись» Самойлову спросили, помогает ли ей сестра-блогер, у которой высокий доход.

«Сама она не предлагает. У нас такое воспитание в семье: пока ты сам не попросишь помощи, то не предложат. Мне хочется быть востребованным артистом», — ответила она.

В 2015 году Самойлова вышла замуж за своего концертного директора Алексея Тарана. Детей у пары пока нет.

Что известно об участии Самойловой в Евровидении

В 2017 году Юлия Самойлова выиграла во внутреннем конкурсе Первого канала и получила возможность поехать на Евровидение, которое проводилось в Киеве, но украинские власти запретили ей въезд на территорию страны.

Меры в отношении Самойловой были связаны с ее поездками в Крым после возвращения полуострова в состав Российской Федерации. Европейский вещательный союз предложил России отправить другого конкурсанта на Евровидение, но Первый канал отказался.

Самойлова поехала на Евровидение в 2018 году в Лиссабон. Во втором полуфинале музыкального соревнования артистка из-за волнения забыла некоторые слова песни. Тогда Россия впервые за 14 лет не прошла в финал конкурса.

Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе «Евровидение-2017», с супругом Алексеем Тараном в аэропорту Шереметьево Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Самойлова утверждала, что провалилась на Евровидении, поскольку ей было нужно больше времени на подготовку. По ее словам, ради участия в музыкальном соревновании она отказалась от годовой реабилитации, которая требовалась ей для восстановления после перенесенной операции.

Общается ли Самойлова с Пугачевой

В 2021 году Юлия Самойлова говорила, что поддерживает отношения с Аллой Пугачевой. Она рассказывала, что Примадонна за 100 тысяч рублей купила у нее песню для своей дочки, заслуженной артистки РФ Кристины Орбакайте.

Также Самойлова отмечала, что Пугачева помогала ей не только деньгами, но и советами.

«Я всегда могу позвонить и попросить совета. И мне не откажут. В 2019 году я звонила ей в последний раз. Интересовалась у Аллы Борисовны, работать мне с одним человеком или нет. Она сказала, что ни в коем случае», — рассказывала певица.

Чем сейчас занимается Самойлова

Юлия Самойлова с 2021 года числится попечителем фонда «Клуб добра», который помогает детям с тяжелыми заболеваниями.

Юлия Самойлова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артистка признавалась, что хочет вернуться на большую сцену. В 2022 году она выпустила трек Yeah. В 2023 году Самойлова была хедлайнером фестиваля «Янтарная нота объединяет города» в Калининграде.

Сольные выступления артистки в ближайшее время не запланированы.

