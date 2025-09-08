Новое шоу, проблемы с алкоголем, патриотизм: как живет актер Стас Ярушин

Актер и певец Станислав Ярушин прославился благодаря съемкам в сериале «Универ». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь?

Чем известен Ярушин

Станислав Ярушин родился 14 января 1981 года в Челябинске. После окончания школы поступил в Челябинский государственный агроинженерный университет как член университетской хоккейной команды. В 2000 году закончил спортивную карьеру и начал играть в команде КВН «Уездный город», в составе которой в 2002 году стал чемпионом Высшей лиги.

Дебют Ярушина в кино состоялся в 2008 году в сериале «Универ», роль Антона Мартынова принесла артисту популярность. Позднее он также снимался в лентах «Zомбоящик», «СашаТаня», «#ШКЛТ», «Запасной выход» и других. Всего в его фильмографии около 20 работ. В 2016 году артист выпустил свой первый музыкальный альбом «Об этом». В разные годы снимался в шоу «Звезды в Африке», «Аватар» и «Маска».

С 2022 года ведет шоу MUZLOFT на YouTube, где артисты поют вживую. После начала спецоперации Ярушин заверил, что не собирается уезжать из России.

«Есть артисты, которые уехали куда-то и оттуда поливают нашу страну грязью. Я патриот и не уехал», — сказал он.

Что известно о личной жизни Ярушина

С 2008 по 2009 год Станислав Ярушин был женат на Полине Бисеровой, дочери чиновника из Копейска. Второй раз актер женился в 2011 году — на женщине по имени Алена. Она преподает в семейной школе танцев.

Пара воспитывает троих детей — дочерей Стефанию и Александру и сына Ярослава. По словам артиста, семья у него на третьем месте после работы и увлечений, куда входят гольф и хоккей.

Стас Ярушин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что известно об алкогольной зависимости Ярушина

Станислав Ярушин признавался, что у него были проблемы с алкоголем, которые чуть не разрушили его брак. Также из-за вечеринок он несколько раз пропустил съемки сериала «Универ», за что его оштрафовали.

«Я всегда любил веселиться. Выпивал, и меня дальше несло. Это постоянные тусовки, мероприятия, банкеты. У меня не было проблем, тут обычная история — я не умел опохмеляться. Лишь в 35 лет понял, что так нельзя. В какой-то момент и жена Алена сказала: „Пора останавливаться, ты же потеряешь семью и все остальное. Сколько можно?“» — рассказал он в интервью Лауре Джугелии.

Актеру удалось избавиться от алкогольной зависимости, сейчас он не употребляет алкоголь, а также не курит.

Чем сейчас занимается Ярушин

Стас Ярушин в 44 года продолжает творческую деятельность. В августе с ним состоялась премьера фильма «Ритмы мечты». Также актер принимает участие в съемках сериала «Универ. 15 лет спустя» и пишет песни. Его композиция Change the World попала в отбор на американскую музыкальную премию «Грэмми-2026».

7 сентября на телеканале НТВ состоялась премьера девятого сезона шоу «Ты супер!», где Ярушин стал одним из членов жюри.

