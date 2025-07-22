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22 июля 2025 в 14:50

Звезда «Универа» примерил на себя роль Человека-паука

Актер Ярушин надел костюм Человека-паука ради сына

Стас Ярушин Стас Ярушин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сыгравший в российском сериале «Универ» актер Стас Ярушин надел костюм Человека-паука ради 11-летнего сына Ярослава. Соответствующие кадры артист опубликовал в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена). Важным моментом было то, что сын актера сначала не знал, кто скрывается под костюмом.

Ярик, когда был мелкий, фанател по Человеку-пауку, и логично, что вчера Человек-паук появился! Что не сделаешь ради сынули. Взрослей, наш хороший, смотри, ищи то, что тебе нравится! Пробуй, ошибайся и обязательно советуйся. Мы с мамой всегда поможем, — отметил актер.

До этого бывший участник Клуба веселых и находчивых Сергей Писаренко рассказал, как подрался 15 лет назад из-за Ярушина. Он вступился за коллегу в поезде, когда один из пассажиров принял Ярушина за вора и ударил его.

Ранее Ярушин ответил корреспонденту NEWS.ru на вопрос, что он думает о заявлении православных активистов, обвинивших певца Филиппа Киркорова в пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) среди детей. Он заявил, что не хочет «в этой грязи копаться».

Станислав Ярушин
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