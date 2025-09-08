Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 сентября: где сбои в РФ

Сегодня, 8 сентября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов сотовых операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, как пользоваться онлайн-услугами?

Где в России не работает мобильный интернет 8 сентября

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в понедельник, 8 сентября, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов сообщают, что из-за отсутствия сигнала и падения скорости интернета не могут воспользоваться поисковыми системами, загрузить мобильные приложения, мессенджеры и отправить файлы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 8 сентября поступило от пользователей МТС. Порядка 35% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 7% — на Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ульяновскую область, 5% — на Ханты-Мансийский автономный округ и Калужскую область, 4% — на Приморский край, 2% — на Еврейскую автономную область, Башкирию, Удмуртию, Якутию, Коми, Пермский и Хабаровский края, Владимирскую, Брянскую, Свердловскую, Омскую, Иркутскую и Астраханскую области.

Абоненты других сотовых операторов также сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Большинство жалоб зафиксировано из Москвы, Свердловской, Саратовской и Нижегородской областей.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Почему не работает мобильный интернет 8 сентября

Власти российских регионов предупреждали граждан, что отключения мобильного интернета или падение скорости с 4G до 2G могут наблюдаться в период угрозы БПЛА. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также отмечал, что подобные меры связаны с обеспечением безопасности граждан.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправдано. И все является приоритетом. Угрозы существуют, угроза очевидна», — сказал он.

В оперштабе Краснодарского края объяснили, что ограничения на работу мобильного интернета вводят при поступлении сигнала «Беспилотная опасность». Полноценную работу операторы связи восстанавливают сразу же после отмены режима опасности БПЛА.

«С помощью высокоскоростного мобильного интернета противник может управлять беспилотными летательными аппаратами для совершения террористических атак», — пояснил глава краевого департамента информатизации и связи Станислав Завальный.

Какие сайты будут доступны во время отключения мобильного интернета

В пресс-службе Минцифры сообщили, что во время отключений мобильного интернета на фоне угрозы атаки БПЛА россиянам будет доступен ряд сайтов и приложений.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В список, в частности, вошли «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», почта Маil.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайт платежной системы «Мир», сайты правительства и администрации президента РФ, федеральная платформа дистанционного электронного голосования, личные кабинеты и приложения операторов свази «Билайн», «МегаФон», МТС, «Ростелеком», T2.

Как пользоваться онлайн-услугами во время сбоев

При ограничениях на доступ в интернет рекомендуется перерегистрировать телефон в Сети — перезагрузить устройство или воспользоваться авиарежимом. Это может заставить смартфон найти Сеть заново и подключиться к более стабильному протоколу, например 2G или 3G.

Еще один вариант — подключиться к любой доступной и проверенной сети Wi-Fi дома, в офисе или в общественном месте.

