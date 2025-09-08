Пенсионерка получила 500 тысяч рублей за падение в автобусе Петербурженка отсудила у перевозчика полмиллиона рублей за падение в автобусе

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с перевозчика ООО «Вест-Сервис» 500 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу 67-летней пенсионерки, сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Истица получила закрытый перелом шейки бедра со смещением при падении в автобусе 9 января этого года из-за резкого торможения.

Суд установил, что падение произошло в момент, когда пенсионерка только вошла в салон и приступала к оплате проезда. Видеозапись подтвердила, что у женщины не было объективной возможности взяться за поручень до внезапного торможения. Доводы перевозчика о нарушении пассажиром правил были отклонены с указанием на незначительность временного интервала между входом и инцидентом.

