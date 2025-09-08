Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 19:58

Суд на Кубани изъял в госсобственность незаконно приватизированные земли

Суд на Кубани изъял 11 гектаров незаконно приватизированных земель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате в государственную собственность незаконно приватизированных земель и имущества Минречфлота РСФСР, сообщается в материалах суда. Решение касается полигона площадью более 11 гектаров и ряда производственных помещений.

Истребовать в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом из чужого незаконного владения АО «Строительная компания Эпрон-8», — указано в материале.

В перечень истребуемого имущества вошли склады, механические и складские мастерские, столярный цех, навес для ремонта флота, а также движимое имущество и технологическое оборудование. Для рассмотрения дела суд запрашивал в краевой администрации и Государственном архиве приватизационное дело имущественного комплекса государственного предприятия 8-й экспедиционный отряд подводно-технических работ Минречфлота РСФСР.

Ранее сообщалось, что почтальона из Красноярского края приговорили к шести месяцам исправительных работ условно за кражу 80 тысяч рублей, предназначенных 98-летней труженице тыла к празднованию Дня Победы. Инцидент произошел в апреле, когда женщина должна была доставить деньги ветерану.

суды
Кубань
участки
полигоны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин наградил начальника Генштаба РФ Герасимова орденом Мужества
Пенсионерка получила 500 тысяч рублей за падение в автобусе
Силы ПВО отразили ракетную атаку в одном регионе России
В России раскрыли точное число иностранных наемников в ВСУ
Раскрыто количество погибших при ударе ВСУ по Макеевке
Финляндия готовится начать войну: ответ России на нападение будет страшным
Путин осадил НАТО, тяжелая болезнь Симоньян: что будет дальше
Песня для Пугачевой, болезнь, бездетность: как живет певица Юлия Самойлова
Пропавший в лесу пенсионер был вынужден отмечать день рождения на болоте
«Заговор в дурдоме»: Захарова высказалась о бегстве Кулебы с Украины
Макрон заявил о скором назначении нового премьера Франции
США поставили крест на меморандумах о борьбе с дезинформацией
Доллар достиг максимума с конца июля
Собственниц «тюрьмы для собак» в Чехове задержали
Грибной деликатес: как солить грибы, чтобы были ароматными и упругими
Скончался фотограф ФК «Спартак» Александр Ступников
Названа точная дата предстоящего визита Путина в Таджикистан
Ракетную опасность впервые объявили в одном российском регионе
Россия призвала Германию признать блокаду Ленинграда геноцидом
Россиянам повысят зарплаты с 1 октября: кого коснется и на сколько вырастут
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.