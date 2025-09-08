Суд на Кубани изъял в госсобственность незаконно приватизированные земли Суд на Кубани изъял 11 гектаров незаконно приватизированных земель

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры о возврате в государственную собственность незаконно приватизированных земель и имущества Минречфлота РСФСР, сообщается в материалах суда. Решение касается полигона площадью более 11 гектаров и ряда производственных помещений.

Истребовать в пользу Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом из чужого незаконного владения АО «Строительная компания Эпрон-8», — указано в материале.

В перечень истребуемого имущества вошли склады, механические и складские мастерские, столярный цех, навес для ремонта флота, а также движимое имущество и технологическое оборудование. Для рассмотрения дела суд запрашивал в краевой администрации и Государственном архиве приватизационное дело имущественного комплекса государственного предприятия 8-й экспедиционный отряд подводно-технических работ Минречфлота РСФСР.

