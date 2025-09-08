В Астрахани автобус без водителя протаранил припаркованную машину В Астрахани водитель безуспешно пытался остановить движущийся на машину автобус

Автобус без водителя врезался в припаркованную машину в Астрахани, передает Telegram-канал «112». По предварительным данным, он вышел на улицу, оставив двигатель незаглушенным.

Транспортное средство покатилось и столкнулось с автомобилем на парковке. Один из мужчин, вставший перед автобусом, попытался его остановить. Водитель не смог попасть внутрь через закрытые двери и хотел заглушить двигатель через моторный отсек, но безуспешно. В последний момент он крикнул мужчине перед автобусом, чтобы тот отошел.

Неподалеку оказался пешеход с тележкой, который также едва не попал под колеса. Очевидцы утверждают, что это уже второй подобный случай с данным автобусом.

