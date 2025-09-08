Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 18:37

В Астрахани автобус без водителя протаранил припаркованную машину

В Астрахани водитель безуспешно пытался остановить движущийся на машину автобус

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автобус без водителя врезался в припаркованную машину в Астрахани, передает Telegram-канал «112». По предварительным данным, он вышел на улицу, оставив двигатель незаглушенным.

Транспортное средство покатилось и столкнулось с автомобилем на парковке. Один из мужчин, вставший перед автобусом, попытался его остановить. Водитель не смог попасть внутрь через закрытые двери и хотел заглушить двигатель через моторный отсек, но безуспешно. В последний момент он крикнул мужчине перед автобусом, чтобы тот отошел.

Неподалеку оказался пешеход с тележкой, который также едва не попал под колеса. Очевидцы утверждают, что это уже второй подобный случай с данным автобусом.

Ранее в центре столицы Великобритании двухэтажный автобус выехал на тротуар и врезался в толпу гуляющих людей. В результате аварии пострадали водитель, пассажиры и несколько пешеходов. Всех их госпитализировали. У транспортного средства разбилось лобовое стекло. На месте ДТП работали врачи и пожарные. Полицейские начали расследование аварии.

