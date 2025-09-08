Гонщика в болиде Ferrari задержали после шести лет попыток поймать его В Чехии полиция поймала водителя, который шесть лет превышал скорость на дорогах

После шестилетней погони чешская полиция наконец задержала загадочного водителя, который регулярно нарушал правила дорожного движения на чешских автобанах за рулем автомобиля, стилизованного под болид «Формулы-1» Ferrari, пишет New York Post. Правоохранители обнаружили 51-летнего нарушителя на территории его домовладения в одной из деревень недалеко от Праги.

Водитель в полном гоночном облачении управлял этим уникальным болидом, совершая многочисленные нарушения правил дорожного движения с 2019 года. Недавно камеры видеонаблюдения зафиксировали гонщика на автомагистрали D4, после чего он остановился на автозаправке. Это помогло полиции выйти на его след.

К дому задержанного стянули десятки полицейских машин, а в операции задействовали вертолет. Сын нарушителя утверждает, что такая реакция правоохранителей была излишне суровой. Мужчина, чье имя пока не раскрывают, в итоге согласился проследовать в полицейский участок для допроса, при этом он оставался в своем гоночном костюме. При даче показаний он отказался комментировать произошедшее.

Правоохранители впервые обратили внимание на нарушителя в 2019 году, когда в интернете появились его фотографии. Однако во время допроса тогда он отрицал, что когда-либо управлял этим транспортным средством на автобанах. Гонщик оставался неузнаваемым, поскольку постоянно носил шлем, скрывающий его лицо. Теперь водителю грозит штраф в несколько тысяч крон и лишение водительских прав за его выходки.

