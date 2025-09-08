Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 15:44

Гонщика в болиде Ferrari задержали после шести лет попыток поймать его

В Чехии полиция поймала водителя, который шесть лет превышал скорость на дорогах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

После шестилетней погони чешская полиция наконец задержала загадочного водителя, который регулярно нарушал правила дорожного движения на чешских автобанах за рулем автомобиля, стилизованного под болид «Формулы-1» Ferrari, пишет New York Post. Правоохранители обнаружили 51-летнего нарушителя на территории его домовладения в одной из деревень недалеко от Праги.

Водитель в полном гоночном облачении управлял этим уникальным болидом, совершая многочисленные нарушения правил дорожного движения с 2019 года. Недавно камеры видеонаблюдения зафиксировали гонщика на автомагистрали D4, после чего он остановился на автозаправке. Это помогло полиции выйти на его след.

К дому задержанного стянули десятки полицейских машин, а в операции задействовали вертолет. Сын нарушителя утверждает, что такая реакция правоохранителей была излишне суровой. Мужчина, чье имя пока не раскрывают, в итоге согласился проследовать в полицейский участок для допроса, при этом он оставался в своем гоночном костюме. При даче показаний он отказался комментировать произошедшее.

Правоохранители впервые обратили внимание на нарушителя в 2019 году, когда в интернете появились его фотографии. Однако во время допроса тогда он отрицал, что когда-либо управлял этим транспортным средством на автобанах. Гонщик оставался неузнаваемым, поскольку постоянно носил шлем, скрывающий его лицо. Теперь водителю грозит штраф в несколько тысяч крон и лишение водительских прав за его выходки.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники ГАИ во время ночной погони открыли стрельбу по машине, в результате чего задержали 16-летнего водителя. Подросток хотел скрыться от стражей порядка на автомобиле ВАЗ-21070.

Чехия
водители
Ferrari
полицейские
нарушители
задержания
погони
гонщики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Помру здесь»: Милонов резко высказался о переименовании Петербурга
«Любовь заканчивается»: молодая жена Ширвиндта высказалась о расставании
Умер идеолог разработки авиационной части ядерной триады СССР
Экс-депутат Рады ответил, кто будет следующим президентом Украины
Военэксперт связал целостность мостов через Днепр с сговорчивостью Запада
Выступление Путина на саммите БРИКС решили засекретить
Экономист рассказал, чем могут быть опасны новые санкции США и ЕС для РФ
Полина Диброва после развода покинула Москву с сыновьями
Пенсии россиян вырастут октябре 2025 года: на сколько, кого коснется
«Единая плоть»: Конкин оценил музыку Чайковского к сказкам для детей
Россиянам рассказали, как не попасть в хитрую ловушку коммунальщиков
Тарасова оценила физическую форму Валиевой перед окончанием дисквалификации
Стало известно о массовых обращениях украинок к Кадырову
Пакистан потерял 0,33% ВВП из-за масштабных наводнений
«Будем добивать»: военэксперт о судьбе солдат ВСУ под Константиновкой
Голова отдельно от тела: труп крупного бизнесмена нашли под мостом
Ученые выявили неожиданное влияние просмотра порно на отношения
В России рассказали, почему ВСУ уродуют лица наемников
Диетолог назвала безвредную дозу алкоголя
«Они для меня вычеркнуты»: Владимир Конкин об уехавших артистах
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае
США

В Сети появились кадры с жутким убийством украинки в американском трамвае

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.