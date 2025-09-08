Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 20:45

Макрон заявил о скором назначении нового премьера Франции

BFMTV: Макрон скоро объявит нового премьера Франции

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ближайшие дни президент Франции Эммануэль Макрон планирует назначить нового премьер-министра, передает BFMTV. Он отметил, что новому руководителю будет поручено сформировать правительство, которое будет защищать интересы всех граждан.

Я назначу нового премьер-министра в ближайшие дни. Я поручу ему задачу сформировать правительство защиты общих интересов, в котором должны быть представлены все политические силы правительственного спектра, которые могли бы участвовать в нем или как минимум обязались бы не выдвигать ему вотум недоверия, — заявил Макрон.

Глава государства отметил, что разработка бюджета на следующий год станет первоочередной задачей нового правительства. Проект бюджета планируется представить в начале 2025 года. До этого момента, в декабре, будет принят специальный закон для управления государственными финансами и поддержания работы государственных институтов.

Макрон отметил, что до завершения его срока полномочий остается 30 месяцев, и у правительства также есть этот временной промежуток для работы над усилением и обеспечением справедливости во Франции.

Ранее Макрона обвинили в безосновательных высказываниях по поводу «российского вмешательства» в дела страны. По мнению журналистов, он использует эту тему, чтобы скрыть проблемы внутри республики, такие как бюджетный дефицит и кризис в образовании.

Эммануэль Макрон
Франция
премьер-министры
назначения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин наградил начальника Генштаба РФ Герасимова орденом Мужества
Пенсионерка получила 500 тысяч рублей за падение в автобусе
Силы ПВО отразили ракетную атаку в одном регионе России
В России раскрыли точное число иностранных наемников в ВСУ
Раскрыто количество погибших при ударе ВСУ по Макеевке
Финляндия готовится начать войну: ответ России на нападение будет страшным
Путин осадил НАТО, тяжелая болезнь Симоньян: что будет дальше
Песня для Пугачевой, болезнь, бездетность: как живет певица Юлия Самойлова
Пропавший в лесу пенсионер был вынужден отмечать день рождения на болоте
«Заговор в дурдоме»: Захарова высказалась о бегстве Кулебы с Украины
Макрон заявил о скором назначении нового премьера Франции
США поставили крест на меморандумах о борьбе с дезинформацией
Доллар достиг максимума с конца июля
Собственниц «тюрьмы для собак» в Чехове задержали
Грибной деликатес: как солить грибы, чтобы были ароматными и упругими
Скончался фотограф ФК «Спартак» Александр Ступников
Названа точная дата предстоящего визита Путина в Таджикистан
Ракетную опасность впервые объявили в одном российском регионе
Россия призвала Германию признать блокаду Ленинграда геноцидом
Россиянам повысят зарплаты с 1 октября: кого коснется и на сколько вырастут
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.