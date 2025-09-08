В ближайшие дни президент Франции Эммануэль Макрон планирует назначить нового премьер-министра, передает BFMTV. Он отметил, что новому руководителю будет поручено сформировать правительство, которое будет защищать интересы всех граждан.

Я назначу нового премьер-министра в ближайшие дни. Я поручу ему задачу сформировать правительство защиты общих интересов, в котором должны быть представлены все политические силы правительственного спектра, которые могли бы участвовать в нем или как минимум обязались бы не выдвигать ему вотум недоверия, — заявил Макрон.

Глава государства отметил, что разработка бюджета на следующий год станет первоочередной задачей нового правительства. Проект бюджета планируется представить в начале 2025 года. До этого момента, в декабре, будет принят специальный закон для управления государственными финансами и поддержания работы государственных институтов.

Макрон отметил, что до завершения его срока полномочий остается 30 месяцев, и у правительства также есть этот временной промежуток для работы над усилением и обеспечением справедливости во Франции.

Ранее Макрона обвинили в безосновательных высказываниях по поводу «российского вмешательства» в дела страны. По мнению журналистов, он использует эту тему, чтобы скрыть проблемы внутри республики, такие как бюджетный дефицит и кризис в образовании.