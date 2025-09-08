США поставили крест на меморандумах о борьбе с дезинформацией

Соединенные Штаты заявили государствам Европы, что прекращают действие меморандумов о взаимопонимании в сфере «борьбы с дезинформацией третьих стран», передает Financial Times. Документы были подписаны сторонами при администрации экс-президента Джо Байдена.

Европейские страны получили уведомление от Госдепартамента, <…> что США прекращают действие меморандумов о взаимопонимании, <…> целью которых было сформировать единый подход к выявлению и разоблачению вредоносной информации, распространяемой иностранными правительствами, — уточнили журналисты.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что европейские лидеры едут на встречу с президентом США Дональдом Трампом 8 и 9 сентября в надежде надавить на главу государства в вопросе Украины. По мнению парламентария, политики хотят добиться того, чтобы глава Соединенных Штатов разрешил им направить миротворцев в кризисную зону.

Также бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель и ряд других экс-чиновников усомнились, что ЕС может стать союзником администрации Трампа. Они отметили, что престиж Евросоюза на международной арене при этом резко рухнул вниз.