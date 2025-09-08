Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 11:19

На Западе усомнились в союзе между Трампом и ЕС

Боррель: Трамп никогда не станет союзником ЕС

Президент США Дональд Трамп никогда не сможет стать союзником для Европы, заявили Politico бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель, экс-премьер Бельгии Ги Верхофстадт и бывший депутат Европарламента Доменек Руис Девеса. Экс-чиновники также подчеркнули, что престиж ЕС на международной арене при этом резко рухнул вниз.

К настоящему моменту должно быть ясно, что Трамп не является и никогда не будет союзником [Европы]. Его Америка представляет собой огромный геополитический, экономический и культурный шок для Европы, — подчеркнули бывшие чиновники.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз и США сумели восстановить прежний уровень отношений после прихода к власти Трампа. По его словам, сторонам удалось «перевернуть страницу» после непростого периода в трансатлантических отношениях в начале года.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюзу угрожает скорый распад, если не произойдет никаких серьезных изменений. Решение проблемы он видит в смене либеральных правительств на патриотические, что стабилизирует ситуацию в Европе.

