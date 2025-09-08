«Перевернули страницу»: в ЕС высказались об отношениях с США Кошта: ЕС и США смогли выйти на прежний уровень отношений после прихода Трампа

Евросоюз и США сумели восстановить прежний уровень отношений после прихода к власти американского президента Дональда Трампа, заявил глава Евросовета Антониу Кошта газете Financial Times. По его словам, сторонам удалось перевернуть страницу после непростого периода в трансатлантических отношениях в начале года.

Теперь, я думаю, мы перевернули страницу, и нужно опираться на эту новую стабильность и с нетерпением ждать продолжения наших отношений с США, — признал он.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что растущий когнитивный диссонанс среди западной элиты по поводу ситуации вокруг Украины становится все более очевидным. По его мнению, европейским лидерам становится все сложнее замаскировать противоречия в своих позициях.

До этого в Турции отметили, что ЕС оказался в токсичных отношениях с «манипулятивным» Вашингтоном, забыв о своем стремлении к автономии. Европа ищет автономию со времен окончания холодной войны, однако каждый кризис указывает на ее «беспомощность и неэффективность» и зависимое от Белого дома положение.