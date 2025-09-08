Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Последние секунды жизни самокатчика под трамваем попали на видео

В Петербурге сняли на видео гибель самокатчика под трамваем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Трамвай переехал самокатчика на улице Доблести в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. Молодой человек, студент Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова, скончался на месте.

Источник также опубликовал кадры смертельного наезда. На них видно, как парень целенаправленно едет под трамвай, при этом на соседних путях также двигается трамвай. Не исключено, что он хотел совершить опасный маневр и проскочить перед транспортными средствами. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее ребенок и пожилые мужчина и женщина погибли при столкновении иномарки с грузовиком на 46-м километре трассы «Скандинавия» в Курортном районе Санкт-Петербурга. По предварительной информации, водитель Toyota Camry наехал на стоявший в попутном направлении справа на островке безопасности грузовой автомобиль Shacman.

До этого в Санкт-Петербурге мотоциклист несколько раз перевернулся в воздухе и получил серьезные травмы в ДТП с легковым автомобилем. Мотоциклист передвигался на небольшой скорости. Водитель Skoda внезапно совершил маневр, не включив поворотник. В результате столкновения байкера выбило из седла, после чего он упал на асфальт.

ДТП
происшествия
Cанкт-Петербург
самокаты
