Мошенничество с отходами довело петербургского бизнесмена до тюрьмы

Директор компании ООО «Сигма» Алексей Крыгин приговорен к двум годам колонии-поселения за мошенничество в сфере утилизации отходов, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Мужчина заключил договор с филиалом «Северо-Западная ТЭЦ им. А.Г. Бориса» компании «Интер РАО — Электрогенерация» на очистку более 600 тонн отходов, но работы выполнены не были.

Уголовное дело рассматривалось Василеостровским районным судом по части 5 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в предпринимательской деятельности. В феврале 2021 года Крыгин подписал контракт на оказание услуг по сбору, обезвреживанию и утилизации опасных отходов, хотя его компания не обладала необходимыми ресурсами.

Он сообщил ложную информацию, что компания «Сигма» располагает ресурсами для выполнения условий контракта, отметили в пресс-службе. Подсудимый предоставил лицензию департамента Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу и в 2021-2022 годах получил от энергетической компании 6,1 млн рублей. Из этой суммы 1,1 млн рублей предназначались для обезвреживания 601,3 тонны отходов, однако работы выполнены не были.

Крыгин вину признал частично <…> Исковые требования филиала «Северо-Западная ТЭЦ им. А.Г. Бориса» «Интер РАО — Электрогенерация» удовлетворены частично, с Крыгина взыскано 1,087 млн рублей, — добавили в пресс-службе судов.

Параллельно 8 сентября вступило в силу решение Санкт-Петербургского городского суда об аннулировании лицензии ООО «Сигма» на обращение с отходами. Природоохранная прокуратура инициировала проверку после фиксации факта сброса осадков очистных сооружений из автоцистерны компании в Приморском районе.

В заключение отмечается, что суд оставил жалобу организации без удовлетворения, подтвердив законность решения о лишении лицензии. Приговор в отношении Крыгина вступил в законную силу, а компания прекратила осуществление деятельности по обращению с отходами.

