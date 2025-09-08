Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 18:27

Белорусский кроссовер возглавил рейтинг продаж иномарок в России

Belgee X50 впервые стал самой продаваемой иномаркой в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Белорусский кроссовер Belgee X50 на 36-й неделе 2025 года впервые стал лидером продаж среди иномарок в России, сообщают эксперты агентства «Автостат». Этот показатель был зафиксирован в период с 1 по 7 сентября, когда модель заняла второе место в общем рейтинге продаж.

Абсолютным лидером рынка осталась отечественная Lada Granta с результатом 2984 проданных автомобиля. Белорусский кроссовер занял вторую позицию с показателем 1399 единиц, сместив на третье место китайский Haval Jolion (1379 шт.), который долгое время удерживал первенство среди иномарок.

Оба кроссовера опередили по продажам российскую Lada Vesta, которая с результатом 1364 единицы заняла четвертое место в рейтинге. Показатели остальных моделей не достигли тысячи проданных экземпляров за отчетную неделю.

Общий объем продаж новых легковых автомобилей в России за отчетный период составил 28,9 тысячи единиц. Это на 3% меньше, чем неделей ранее, и на 24% ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Ранее АвтоВАЗ запустил бесплатную сервисную кампанию для автомобилей Lada Vesta из-за проблем с блокировкой руля. В рамках акции специалисты дилерских центров проведут диагностику и при необходимости обновят программное обеспечение одного из электронных блоков.

Россия
автомобили
продажи
кроссоверы
