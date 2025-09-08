Названа точная дата предстоящего визита Путина в Таджикистан МИД России: Путин посетит Таджикистан с визитом 9 октября

Президент России Владимир Путин посетит Таджикистан с рабочим визитом 9 октября, передает ТАСС слова заместителя министра иностранных дел России Александра Панкина. Поездка придаст новый импульс в развитии двухсторонних связей, отметил дипломат на приеме в посольстве Таджикистана в честь Дня независимости республики.

Президенты наших стран задают тон двустороннему сотрудничеству и на личном примере демонстрируют, как в сегодняшнем непростом мире можно и нужно беречь дружбу. 9 октября этого года состоится государственный визит в Республику Таджикистан президента Российской Федерации, — уточнил Панкин.

Ранее Путин принял участие в удаленной встрече лидеров стран БРИКС. Инициатором онлайн-саммита выступил лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Темой встречи стала торговая политика президента США Дональда Трампа. Переговоры проходили в закрытом формате, без участия журналистов.

Также стало известно, что число подписчиков аккаунта президента РФ в мессенджере MAX на вечер 8 сентября превысило 100 тысяч. Кремль объявил о создании учетной записи российского лидера утром.