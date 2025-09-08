Раскрыто число подписавшихся на Путина в MAX за сутки

Раскрыто число подписавшихся на Путина в MAX за сутки Канал Путина в MAX набрал 100 тысяч подписчиков

Число подписчиков аккаунта президента РФ Владимира Путина в мессенджере MAX на вечер 8 сентября превысило 100 тысяч. Кремль объявил о создании учетной записи российского лидера утром. В нем будет публиковаться информация о деятельности главы государства.

Рады сообщить, что официальный канал президента России с сегодняшнего дня начинает работать и тут, в мессенджере MAX. Надеемся, что информация о ежедневной деятельности главы государства будет для вас интересной, — говорится в посте.

Ранее в мессенджере MAX появился и мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что его новый канал будет хорошей возможностью рассказать москвичам о жизни столицы.

Тем временем в пресс-службе платформы рассказали, что за август 2025 года блокировке подверглось примерно 67 тысяч подозрительных аккаунтов. Специалисты также выявили и устранили более 13 тысяч вредоносных файлов. Самой частой причиной блокировки оказались попытки спам-рассылок.

До этого юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что работодатели не имеют права принуждать сотрудников к установке национального мессенджера на личные смартфоны. Увольнение сотрудника за отказ использовать личный гаджет для корпоративных нужд может быть оспорено в судебном порядке.