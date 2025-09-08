Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 20:12

Раскрыто число подписавшихся на Путина в MAX за сутки

Канал Путина в MAX набрал 100 тысяч подписчиков

Мессенджер MAX Мессенджер MAX Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Число подписчиков аккаунта президента РФ Владимира Путина в мессенджере MAX на вечер 8 сентября превысило 100 тысяч. Кремль объявил о создании учетной записи российского лидера утром. В нем будет публиковаться информация о деятельности главы государства.

Рады сообщить, что официальный канал президента России с сегодняшнего дня начинает работать и тут, в мессенджере MAX. Надеемся, что информация о ежедневной деятельности главы государства будет для вас интересной, — говорится в посте.

Ранее в мессенджере MAX появился и мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что его новый канал будет хорошей возможностью рассказать москвичам о жизни столицы.

Тем временем в пресс-службе платформы рассказали, что за август 2025 года блокировке подверглось примерно 67 тысяч подозрительных аккаунтов. Специалисты также выявили и устранили более 13 тысяч вредоносных файлов. Самой частой причиной блокировки оказались попытки спам-рассылок.

До этого юрист и правозащитник Михаил Салкин заявил, что работодатели не имеют права принуждать сотрудников к установке национального мессенджера на личные смартфоны. Увольнение сотрудника за отказ использовать личный гаджет для корпоративных нужд может быть оспорено в судебном порядке.

Владимир Путин
MAX
мессенджеры
соцсети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тайны сна: почему снится увольнение с работы
Путин наградил начальника Генштаба РФ Герасимова орденом Мужества
Пенсионерка получила 500 тысяч рублей за падение в автобусе
Силы ПВО отразили ракетную атаку в одном регионе России
В России раскрыли точное число иностранных наемников в ВСУ
Раскрыто количество погибших при ударе ВСУ по Макеевке
Финляндия готовится начать войну: ответ России на нападение будет страшным
Путин осадил НАТО, тяжелая болезнь Симоньян: что будет дальше
Песня для Пугачевой, болезнь, бездетность: как живет певица Юлия Самойлова
Пропавший в лесу пенсионер был вынужден отмечать день рождения на болоте
«Заговор в дурдоме»: Захарова высказалась о бегстве Кулебы с Украины
Макрон заявил о скором назначении нового премьера Франции
США поставили крест на меморандумах о борьбе с дезинформацией
Доллар достиг максимума с конца июля
Собственниц «тюрьмы для собак» в Чехове задержали
Грибной деликатес: как солить грибы, чтобы были ароматными и упругими
Скончался фотограф ФК «Спартак» Александр Ступников
Названа точная дата предстоящего визита Путина в Таджикистан
Ракетную опасность впервые объявили в одном российском регионе
Россия призвала Германию признать блокаду Ленинграда геноцидом
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.