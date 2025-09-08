Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 12:40

Под блокировку в MAX попали свыше 60 тысяч пользователей

В мессенджере MAX заблокировали около 67 тыс. подозрительных аккаунтов в августе

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Примерно 67 тысяч подозрительных аккаунтов подверглись блокировке в MAX за август 2025 года, сообщили NEWS.ru в пресс-службе платформы. Занимался этим Центр безопасности мессенджера.

Специалисты также выявили и устранили более 13 тысяч вредоносных файлов. Самой частой причиной блокировки оказались попытки спам-рассылок.

Ранее Кремль сообщил о создании официального канала президента России Владимира Путина в мессенджере MAX. Первый пост появился на платформе в понедельник, 8 сентября. Кремль поприветствовал россиян и выразил надежду, что публикации о деятельности лидера будет для них интересной.

Мэр Москвы Сергей Собянин создал канал в национальном мессенджере MAX. Градоначальник в первом посте поприветствовал пользователей и назвал свой аккаунт хорошей возможностью рассказать москвичам о жизни столицы.

При этом в MAX перевели все школьные и родительские чаты Москвы. Заммэра столицы Анастасия Ракова уточнила, что это сделано в соответствии с требованием федерального закона.

MAX
аккаунты
блокировки
мессенджеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жертв теракта в Иерусалиме стало больше
Расстрел мирных жителей, вербовка мигрантов: как ВСУ атакуют РФ 8 сентября
Когалымский полумарафон вновь зажег огонь победы
Вандалы осквернили могилу бойца СВО и оставили загадочные послания
Россиянам назвали причину, по которой им сокращают или не платят премии
Россиянам рассказали, как действовать пенсионерам в случае трудоустройства
Гендиректор «Башспирта» остался в СИЗО
Москвич пережил дерзкое нападение и лишился 2,5 млн рублей
Ветеран ЦСКА назвал главного соперника сборной России осенью
В Лондоне закрылись почти все линии метро
Россиянин избил водителя автобуса до потери памяти
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
«Любимые лапы»: Асмус впервые показала нового возлюбленного
На Западе увидели след Залужного в подрывах «Северных потоков»
В ГД оценили проект о выплатах лицам без гражданства за участие в СВО
Суд арестовал школьников, «очищавших» от бездомных крупный российский город
В Якутии сровняли с землей могилу бойца СВО
Американский истребитель «взлетел» со дна озера на Камчатке
Илью Яшина обозначили как ЛБГ в новом уголовном деле
Мосгорсуд поставил точку в деле о квартире Долиной
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.