Под блокировку в MAX попали свыше 60 тысяч пользователей

Под блокировку в MAX попали свыше 60 тысяч пользователей В мессенджере MAX заблокировали около 67 тыс. подозрительных аккаунтов в августе

Примерно 67 тысяч подозрительных аккаунтов подверглись блокировке в MAX за август 2025 года, сообщили NEWS.ru в пресс-службе платформы. Занимался этим Центр безопасности мессенджера.

Специалисты также выявили и устранили более 13 тысяч вредоносных файлов. Самой частой причиной блокировки оказались попытки спам-рассылок.

Ранее Кремль сообщил о создании официального канала президента России Владимира Путина в мессенджере MAX. Первый пост появился на платформе в понедельник, 8 сентября. Кремль поприветствовал россиян и выразил надежду, что публикации о деятельности лидера будет для них интересной.

Мэр Москвы Сергей Собянин создал канал в национальном мессенджере MAX. Градоначальник в первом посте поприветствовал пользователей и назвал свой аккаунт хорошей возможностью рассказать москвичам о жизни столицы.

При этом в MAX перевели все школьные и родительские чаты Москвы. Заммэра столицы Анастасия Ракова уточнила, что это сделано в соответствии с требованием федерального закона.