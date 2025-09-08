Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 20:22

Россия призвала Германию признать блокаду Ленинграда геноцидом

Посольство России в ФРГ призвало признать блокаду Ленинграда геноцидом

Блокада Ленинграда Блокада Ленинграда Фото: Scherl/Global Look Press

Посольство России в Германии в годовщину начала блокады Ленинграда потребовало официального признания этих событий геноцидом народов СССР, сообщает пресс-служба дипмиссии. В заявлении подчеркивается необходимость распространения компенсационных выплат на всех выживших блокадников, а не только на лиц еврейской национальности.

Перед лицом этой трагической даты в очередной раз настоятельно призываем германскую сторону в силу непреходящей исторической ответственности за злодеяния нацистского режима официально признать геноцидом народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха и его пособников, — говорится в комментарии посольства.

Дипмиссия напомнила, что блокада стала беспрецедентным по жестокости событием, в результате которого погибло более миллиона человек. В посольстве подчеркнули, что с каждым годом становится все меньше свидетелей тех событий, что делает вопрос восстановления исторической справедливости особенно актуальным.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что виновные в установлении блокады Ленинграда желают стереть из истории свои злые деяния. По его словам, такие люди хотят избежать ассоциаций с их политикой сейчас.

посольства
Россия
Германия
блокада
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тайны сна: почему снится увольнение с работы
Путин наградил начальника Генштаба РФ Герасимова орденом Мужества
Пенсионерка получила 500 тысяч рублей за падение в автобусе
Силы ПВО отразили ракетную атаку в одном регионе России
В России раскрыли точное число иностранных наемников в ВСУ
Раскрыто количество погибших при ударе ВСУ по Макеевке
Финляндия готовится начать войну: ответ России на нападение будет страшным
Путин осадил НАТО, тяжелая болезнь Симоньян: что будет дальше
Песня для Пугачевой, болезнь, бездетность: как живет певица Юлия Самойлова
Пропавший в лесу пенсионер был вынужден отмечать день рождения на болоте
«Заговор в дурдоме»: Захарова высказалась о бегстве Кулебы с Украины
Макрон заявил о скором назначении нового премьера Франции
США поставили крест на меморандумах о борьбе с дезинформацией
Доллар достиг максимума с конца июля
Собственниц «тюрьмы для собак» в Чехове задержали
Грибной деликатес: как солить грибы, чтобы были ароматными и упругими
Скончался фотограф ФК «Спартак» Александр Ступников
Названа точная дата предстоящего визита Путина в Таджикистан
Ракетную опасность впервые объявили в одном российском регионе
Россия призвала Германию признать блокаду Ленинграда геноцидом
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.