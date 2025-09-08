Россия призвала Германию признать блокаду Ленинграда геноцидом

Посольство России в Германии в годовщину начала блокады Ленинграда потребовало официального признания этих событий геноцидом народов СССР, сообщает пресс-служба дипмиссии. В заявлении подчеркивается необходимость распространения компенсационных выплат на всех выживших блокадников, а не только на лиц еврейской национальности.

Перед лицом этой трагической даты в очередной раз настоятельно призываем германскую сторону в силу непреходящей исторической ответственности за злодеяния нацистского режима официально признать геноцидом народов СССР блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха и его пособников, — говорится в комментарии посольства.

Дипмиссия напомнила, что блокада стала беспрецедентным по жестокости событием, в результате которого погибло более миллиона человек. В посольстве подчеркнули, что с каждым годом становится все меньше свидетелей тех событий, что делает вопрос восстановления исторической справедливости особенно актуальным.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что виновные в установлении блокады Ленинграда желают стереть из истории свои злые деяния. По его словам, такие люди хотят избежать ассоциаций с их политикой сейчас.