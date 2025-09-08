Виновные в установлении блокады Ленинграда желают стереть из истории свои злые деяния, предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По словам бывшего президента России, такие политики хотят избежать ассоциаций с их политикой сейчас, сообщает ТАСС.

Прямые виновники этих событий пытаются тщательно вымарать из исторической памяти следы своих злодеяний. Хотя бы для того, чтобы не возникало «неудобных» ассоциаций с их сегодняшней политической линией, — отметил Медведев.

Он уточнил, что имеет в виду не только ФРГ, которая «кощунственно открещивается» от признания жестокой блокады Ленинграда, как преступления против человечности, даже на официальном уровне. Складывается впечатление, что о тех мрачных событиях в настоящее время помнят только в России, подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев заявил, что уроки Второй мировой войны перестали восприниматься адекватно во многих странах, в том числе в Японии. Он напомнил, что 3 сентября отмечали 80 лет со дня капитуляции милитаристской Японии и завершения Второй мировой войны. Зампред Совета безопасности России назвал дату особой в истории человечества.