«Полицейский» обманул московского подростка на 1,2 млн рублей В Москве подросток перевела мошенникам более 1,2 млн рублей со счетов бабушки

Тринадцатилетняя москвичка перевела мошенникам более 1,2 млн рублей со счетов бабушки, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Отмечается, что злоумышленник представился полицейским и запугал подростка по телефону.

Оказывая психологическое давление, запугивая нарушением закона и угрожая проблемами с налоговой инспекцией, убедил ее осуществить переводы денежных средств <...> якобы в целях декларирования, — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отметили, что через телефон бабушки девочка перевела с ее счета двумя транзакциями сначала 750 тыс. рублей, а затем еще 200 тыс. рублей. Впоследствии со счета пожилой женщины в другом банке мошенники списали еще 280 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в Москве мошенники начали запугивать школьников и вымогать у них деньги от имени спецназа «Ахмат». Речь идет о созданных искусственным интеллектом видео с участием «бойцов». На ролике «военные» требовали прислать данные банковской карты родителей, однако школьница распознала нейросеть и пожаловалась отцу.