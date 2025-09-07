Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 13:48

«Полицейский» обманул московского подростка на 1,2 млн рублей

В Москве подросток перевела мошенникам более 1,2 млн рублей со счетов бабушки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тринадцатилетняя москвичка перевела мошенникам более 1,2 млн рублей со счетов бабушки, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Отмечается, что злоумышленник представился полицейским и запугал подростка по телефону.

Оказывая психологическое давление, запугивая нарушением закона и угрожая проблемами с налоговой инспекцией, убедил ее осуществить переводы денежных средств <...> якобы в целях декларирования, — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отметили, что через телефон бабушки девочка перевела с ее счета двумя транзакциями сначала 750 тыс. рублей, а затем еще 200 тыс. рублей. Впоследствии со счета пожилой женщины в другом банке мошенники списали еще 280 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в Москве мошенники начали запугивать школьников и вымогать у них деньги от имени спецназа «Ахмат». Речь идет о созданных искусственным интеллектом видео с участием «бойцов». На ролике «военные» требовали прислать данные банковской карты родителей, однако школьница распознала нейросеть и пожаловалась отцу.

подростки
мошенники
банковские карты
бабушки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Британии увидели угрозу в словах Путина о западных войсках на Украине
Россию ждет экстремальная зима? Что в прогнозах, температурные «качели»
«Лаборатория Касперского» провела анализ хакерских групп, атакующих Россию
«Карта Достоевского» для школьников: что это, чем отличается от пушкинской
Ленивое овощное рагу — готовится само: 20 минут и ужин на столе!
Рианна вышла на балкон с полуобнаженной грудью
Борьба за двор без машин обернулась арестом для москвича
Раскрыт топ-5 самых ненадежных PIN-кодов
Военэксперт ответил, из-за чего мог начаться пожар в здании кабмина в Киеве
Выявлен неочевидный фактор, ускоряющий ухудшение памяти
«Начат в Российской империи»: Сальдо сделал громкое заявление о Херсоне
В «СберНПФ» раскрыли размер пенсии для россиян без трудового стажа
Рогов сообщил об освобождении Юнаковки
Европейская страна «превентивно» подняла истребители в небо
Лавров объяснил значение тройного рукопожатия лидеров России, Китая и Индии
Спасатели возобновили поиски косатки с пластиковой удавкой
Усику дали отсрочку на защиту титула несмотря на танцы и футбол
Полиция спасла истощенного ребенка, который провел всю жизнь в заточении
Названа возможная причина массированных ударов России по ВПК Украины
На Урале нашли пугающие останки одного древнего животного
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.