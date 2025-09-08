Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 20:19

Правительство премьер-министра Франции Франсуа Байру ушло в отставку

Франсуа Байру (слева) Франсуа Байру (слева) Фото: Sebastien Toubon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутаты Национального собрания Франции проголосовали за вотум недоверия нынешнему правительству Франсуа Байру, передает Euractiv. За его отставку из-за предложенных мер жесткой экономии проголосовали 364 парламентария. В поддержку выступили только 194 депутата.

Как и его предшественник Мишель Барнье, Байру был отправлен в отставку из-за разногласий по бюджету. Председатель фракции социалистов Борис Валло в резкой речи осудил «ложные обещания и предательства», заявив, что «теперь у власти левые».

Действующее правительство было сформирован в конце декабря 2024 года. Оно просуществовало менее девяти полных месяцев. 9 сентября Байру подаст президенту страны Эммануэлю Макрону заявление об отставке.

Ранее правительство Литвы подало в отставку после экстренного заседания. Причиной стал скандал вокруг премьера Гинтаутаса Палуцкаса, покинувшего пост 31 июля. Согласно закону, с отставкой премьер-министра правительство слагает свои полномочия и ставит об этом в известность президента. Палуцкас оказался в центре скандала после сообщений о получении его компанией кредита вне очереди до назначения на должность. В 2012 году он уже был осужден условно за злоупотребление полномочиями.

