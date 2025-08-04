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04 августа 2025 в 11:10

Правительство Литвы подало в отставку после скандала с премьером

Гинтаутас Палуцкас Гинтаутас Палуцкас Фото: Mihkel Maripuu/IMAGO/Global Look Press

Правительство Литвы объявило об отставке после экстренного заседания, сообщила пресс-служба кабинета министров. Отставка стала следствием скандала вокруг главы кабмина Гинтаутаса Палуцкаса, который покинул пост 31 июля.

С отставкой премьер-министра в соответствии с законом правительство слагает свои полномочия и ставит об этом в известность президента, — сказано в пресс-релизе.

Премьер-министр оказался в центре внимания после публикаций о получении кредита для своей фирмы вне очереди до назначения на должность. Ранее, в 2012 году, он уже привлекался к суду за злоупотребление полномочиями при заключении муниципального контракта. Тогда Палуцкас получил условный срок и обязан был выплатить €16,5 тысячи (более 1,5 млн рублей), однако завершил расчеты только в июле 2024 года.

Ранее Гинтаутас Палуцкас принял решение покинуть свой пост. Отмечалось, что на тот момент еще действовавший руководитель кабмина пообещал не только сложить полномочия премьер-министра, но и покинуть должность руководителя Социал-демократической партии Литвы.

Также стало известно, что три политика ушли в отставку в Испании из-за неточных или ложных сведений об образовании. В частности, они указывали в своих резюме данные о якобы получении ученых степеней и прохождении курсов для получения той или иной должности. В связи с этим представители крупнейших партий страны призвали перепроверить официальные биографии политиков.

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