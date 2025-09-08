Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 20:30

Грибной деликатес: как солить грибы, чтобы были ароматными и упругими

Грибной деликатес: как солить грибы, чтобы были ароматными и упругими Грибной деликатес: как солить грибы, чтобы были ароматными и упругими Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматные, упругие и невероятно вкусные — соленые грибы являются классикой русской заготовительной традиции. Эта простая в приготовлении закуска станет настоящей звездой любого праздничного стола и прекрасным дополнением к будничному ужину. Правильно приготовленные, они сохраняют весь свой лесной дух и неповторимый вкус.

Секрет успеха кроется в выборе правильных грибов и соблюдении несложной технологии. Для засолки идеально подходят грузди, волнушки, рыжики и сыроежки — их плотная мякоть отлично переносит эту обработку.

Важно тщательно их почистить и промыть. Для засолки понадобятся соль, чеснок, укроп, лавровый лист и гвоздика. Классический рецепт — холодный способ: грибы перекладывают слоями с приправами в эмалированную посуду, утрамбовывают и оставляют под гнетом при комнатной температуре на 3–4 недели. После этого их можно переложить в банки и убрать в прохладное место.

Если хочется быстрого результата, используйте горячий способ. Грибы бланшируют, укладывают в стерильные банки, заливают рассолом и стерилизуют. Такие грибы готовы к употреблению уже через пару недель. Главное — следите за чистотой и не жалейте приправ: они делают вкус насыщеннее. Хранить соленые грибы на зиму лучше в погребе или на нижней полке холодильника. В герметичной таре они простоят до весны, радуя своим лесным ароматом.

Приготовление соленых грибов на зиму — это не просто кулинария, а целый ритуал, наполненный ожиданием чуда. Открывая зимой баночку, вы ощутите яркий вкус лета и сможете порадовать близких по-настоящему душевным угощением. Это того стоит!

Ранее мы делились с вами секретом низкокалорийных маринованных яблок. Приятного аппетита!

грибы
рецепты
домашние заготовки
кухня
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин наградил начальника Генштаба РФ Герасимова орденом Мужества
Пенсионерка получила 500 тысяч рублей за падение в автобусе
Силы ПВО отразили ракетную атаку в одном регионе России
В России раскрыли точное число иностранных наемников в ВСУ
Раскрыто количество погибших при ударе ВСУ по Макеевке
Финляндия готовится начать войну: ответ России на нападение будет страшным
Путин осадил НАТО, тяжелая болезнь Симоньян: что будет дальше
Песня для Пугачевой, болезнь, бездетность: как живет певица Юлия Самойлова
Пропавший в лесу пенсионер был вынужден отмечать день рождения на болоте
«Заговор в дурдоме»: Захарова высказалась о бегстве Кулебы с Украины
Макрон заявил о скором назначении нового премьера Франции
США поставили крест на меморандумах о борьбе с дезинформацией
Доллар достиг максимума с конца июля
Собственниц «тюрьмы для собак» в Чехове задержали
Грибной деликатес: как солить грибы, чтобы были ароматными и упругими
Скончался фотограф ФК «Спартак» Александр Ступников
Названа точная дата предстоящего визита Путина в Таджикистан
Ракетную опасность впервые объявили в одном российском регионе
Россия призвала Германию признать блокаду Ленинграда геноцидом
Россиянам повысят зарплаты с 1 октября: кого коснется и на сколько вырастут
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.