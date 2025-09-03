Солянка овощная с грибами на зиму! Самая универсальная закатка без хлопот!

Эта солянка станет настоящей звездой ваших зимних заготовок! Насыщенный вкус тушеных овощей, аромат лесных грибов и пикантная кислинка делают ее идеальным блюдом для холодных вечеров. Подавайте ее как гарнир к мясу, самостоятельную закуску или начинку для пирогов — она везде будет уместна!

Для приготовления вам понадобится: 4 кг белокочанной капусты, 2 кг лесных грибов, 1 кг репчатого лука, 1 кг моркови, 500 мл растительного масла, 500 мл томатного соуса, 2 ст. л. соли, 1/4 ч. л. лимонной кислоты и 9% уксус (1 ст. л. на пол-литровую банку).

Капусту нашинкуйте, грибы отварите и нарежьте ломтиками, лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на терке. В большом казане разогрейте масло, обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте грибы, жарьте 10 минут. Добавьте капусту, тушите под крышкой 40 минут, помешивая.

Влейте томатный соус, добавьте соль и лимонную кислоту. Тушите еще 20 минут. В конце влейте уксус, перемешайте. Горячую солянку разложите по стерильным банкам, закатайте. Укутайте одеялом до полного остывания.

Эта солянка хороша тем, что ее вкус раскрывается через 2–3 недели — овощи и грибы полностью пропитываются томатным соусом и специями. Она станет вашим любимым спасением, когда нужно быстро приготовить ужин или встретить нежданных гостей!

