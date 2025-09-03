Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 14:40

Солянка овощная с грибами на зиму! Самая универсальная закатка без хлопот!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта солянка станет настоящей звездой ваших зимних заготовок! Насыщенный вкус тушеных овощей, аромат лесных грибов и пикантная кислинка делают ее идеальным блюдом для холодных вечеров. Подавайте ее как гарнир к мясу, самостоятельную закуску или начинку для пирогов — она везде будет уместна!

Для приготовления вам понадобится: 4 кг белокочанной капусты, 2 кг лесных грибов, 1 кг репчатого лука, 1 кг моркови, 500 мл растительного масла, 500 мл томатного соуса, 2 ст. л. соли, 1/4 ч. л. лимонной кислоты и 9% уксус (1 ст. л. на пол-литровую банку).

Капусту нашинкуйте, грибы отварите и нарежьте ломтиками, лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на терке. В большом казане разогрейте масло, обжарьте лук и морковь до мягкости. Добавьте грибы, жарьте 10 минут. Добавьте капусту, тушите под крышкой 40 минут, помешивая.

Влейте томатный соус, добавьте соль и лимонную кислоту. Тушите еще 20 минут. В конце влейте уксус, перемешайте. Горячую солянку разложите по стерильным банкам, закатайте. Укутайте одеялом до полного остывания.

Эта солянка хороша тем, что ее вкус раскрывается через 2–3 недели — овощи и грибы полностью пропитываются томатным соусом и специями. Она станет вашим любимым спасением, когда нужно быстро приготовить ужин или встретить нежданных гостей!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
солянка
кулинария
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китай поразил гостей своим супероружием: как прошел парад победы в Пекине
Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Мужчина покатался на «таблетке» и получил разрыв селезенки
Стало известно, ждать ли москвичам бабьего лета
Кабачковая икра — как паштет: ароматная закуска для бутербродов
Названы страшные для Украины последствия потери Купянска
«Находятся в хаосе»: на Западе сделали неожиданный вывод о работе RT
Уроженца Омска убили на фестивале в США
Раскрыты детали беседы Ким Чен Ына со спикером парламента Южной Кореи
Дуда обвинил Зеленского в попытке втянуть Польшу в конфликт с Россией
Что взять в самолет: советы для семьи с детьми и сборы без стресса
Силовики в ходе масштабного рейда накрыли крупное убежище нелегалов
Американского телеведущего госпитализировали с малярией
Подростки уничтожили пластиковые трубы на 38 млн рублей
В России расшифровали мощный сигнал Китая Западу
Тихонов назвал главного позорника мирового биатлона
Блогер обратился к командованию ВС РФ с необычным предложением о геймерах
Мать орала, увидев автобус из морга: импотент зарезал сотрудницу кафе
В квартире известного юмориста обнаружили ценности на миллионы рублей
Женщина пострадала при атаке ВСУ на Шебекино
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.