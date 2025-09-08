Экс-супруга тренера вратарей сборной России подала в суд на бывшего мужа

На вратаря сборной России Виталия Кафанова подала иск его первая жена Марал Кафанова, которая требует признать недействительным второй брак бывшего супруга и рассчитывает на раздел имущества, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на адвокатов истицы. По их словам, ответчик ведет аморальный образ жизни.

Кафанов и его первая жена поженились в почти 30 лет назад. При этом, как утверждает защита тренера, с 2000 года они не проживают вместе и давно оформили развод. Представители наставника уверяют, что иск — лишь попытка бывшей супруги получить деньги.

Сторона Марал Кафановой настаивает на обратном, заявляя о наличии у Кафанова нескольких зарегистрированных браков. Адвокаты говорят, что это подтверждается открытыми источниками, и выражают недоумение отсутствием реакции Российского футбольного союза (РФС) и Минспорта. По их словам, в 2021 году при заключении контракта с РФС Кафанов предоставил недостоверные сведения о семейном положении.

Это выглядит особенно нелепо на фоне недавней инициативы депутатов Госдумы, что пора наказывать за флирт на работе. <…> Пример такого наставника вряд ли будет способствовать воспитанию молодых футболистов, — заявила адвокат Ирина Продун.

Еще в мае тренера заподозрили в многоженстве. У журналистов оказались два действующих свидетельства о браке. Первое заключено в 1998 году с Марал Кафановой, а второе — в 2018-м с девушкой по имени Римма. Именно этот документ нашла первая супруга. После этого женщина потребовала расторжения второго союза, а сам Кафанов обратился в суд с просьбой аннулировать первый. По версии Марал, тренер мог завести второй паспорт ради оформления нового брака, так как в России многоженство запрещено.