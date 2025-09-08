Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Бывший тренер сборной Дании возглавил немецкий ФК

Каспер Юльманн стал новым главным тренером немецкого ФК «Байер»

Каспер Юльманн Каспер Юльманн Фото: Revierfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Руководство немецкого футбольного клуба «Байер» (Леверкузен) официально представило своего нового главного тренера: им стал Каспер Юльманн. Эту новость ФК подтвердил на своем официальном сайте. В прошлом тренер возглавлял сборную Дании.

Я всегда воспринимал «Байер» как очень хорошо управляемый, структурированный и амбициозный клуб. За последние несколько дней я только укрепился в этом мнении, — поделился Юльманн.

53-летний датский специалист подписал контракт, который будет действовать до 30 июня 2027 года. Юльманн принял управление командой, сменив нидерландца Эрика тен Хага. Клуб уволил тен Хага после неудачного старта в чемпионате Бундеслиги, где команда потерпела поражения в двух первых турах.

До объявления Юльманна аналитики активно прочили на роль нового наставника «Байера» именитого Жозе Моуринью. Португальский специалист также оказался без работы после того, как его турецкий «Фенербахче» не смог пробиться в основной турнир Лиги чемпионов. 62-летний Моуринью покинул свой пост после того, как стамбульский клуб уступил по сумме двух матчей в заключительном отборочном раунде Лиги чемпионов португальской «Бенфике», которую представляют его соотечественники.

Ранее российская сборная выиграла в гостевом товарищеском матче с Катаром на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне. Счет открылся с гола Александра Головина, который забил мяч на 33-й минуте.

