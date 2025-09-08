Внук Пугачевой публично унизил бывшую жену

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков демонстративно выкинул в мусорное ведро статуэтку с надписью Best wife («Лучшая жена»), которая была связана с бывшей супругой Аленой Красновой. Видео он опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он никак не стал комментировать свой поступок, но на кадрах отчетливо слышно, как он довольно посвистывает. О расставании пары после восьми лет брака стало известно в конце лета.

Ранее внук Аллы Пугачевой официально подтвердил расставание с супругой, репостнув ее публикацию в соцсетях. Якобы у пары сложились разные взгляды на семью, распределение ролей и то, каким должен быть следующий этап отношений. Супруги отметили, что их союз начался слишком рано, и за время совместной жизни им пришлось пройти через множество испытаний. В итоге они приняли решение о разводе, назвав его непростым.

Тем временем появилась информация, что бывшая жена Дмитрия Диброва Полина вместе с детьми покидает Москву. В своем Telegram-канале она рассказала, что хочет показать сыновьям — 15-летнему Александру, 11-летнему Федору и 10-летнему Илье — Камчатку.