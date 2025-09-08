Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 18:11

«На зарплате у Зеленского»: экс-депутат Рады о скандале с подкупом Грэма

Экс-депутат Рады Олейник: сенатор Грэм давно находится на зарплате у Зеленского

Линдси Грэм Линдси Грэм Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Сенатор США Линдси Грэм давно находится на содержании у Киева, высказал мнение бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в разговоре с порталом «Ридус». Так он отреагировал на видеозапись, на которой глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсуждает с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским возможную передачу денег американскому парламентарию.

Не знаю, является ли данная запись подлинной. Это предстоит выяснить экспертизе. Однако полагаю, что Грэм действительно находится у [президента Украины Владимира] Зеленского на серьезной зарплате. Сенатор в 70 лет часто ездит на Украину, горячо защищает Зеленского и призывает к продолжению бойни. Естественно, все это он делает не бесплатно, — предположил экс-депутат Рады.

По словам экс-депутата, подобная практика распространена среди западных политиков, которые лоббируют выделение средств для Украины, а затем получают часть этих денег в виде откатов. Олейник подчеркнул, что такая схема позволяет иностранным чиновникам обогащаться за счет налогоплательщиков своих стран.

Ранее турецкая газета Aydinlik сообщила, что в ее распоряжении оказалась видеозапись, на которой Ермак обсуждал с Сырским возможную передачу денег Грэму за поставку вооружений США. Издание подчеркнуло, что подлинность кадров пока не подтверждена независимой экспертизой.

