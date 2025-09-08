В Совфеде объяснили превращение Финляндии в «анти-Россию»

Финляндия стремительно трансформировалась в «анти-Россию» после смены политической элиты, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с ТАСС он прокомментировал слова замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что агрессивную «анти-Россию» из Финляндии удалось сделать быстрее, чем из Украины.

По словам Климова, приблизительно 10 лет назад финские политики, которых он хорошо знал и которые хорошо относились к России, стали уходить естественным путем, например, в отставку или на пенсию. На смену им пришли люди, воспитанные в духе противостояния с РФ.

Новое поколение, которое сейчас там во власти, оно было воспитано специально теми силами [коллективного Запада], которые ненавидели нашу страну и давно мечтали разрушить вот эту сцепку российско-финскую. Они это сделали. Это рукотворная история, — сказал Климов.

Медведев считает, что Финляндии пора осознать, что противостояние с Россией может безвозвратно привести страну к краху. Он предупредил, что Москва больше не станет «миндальничать» в отношениях с Хельсинки.