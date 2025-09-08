МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России из-за инцидента с вертолетом

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина и вручил ему ноту протеста из-за инцидента с вертолетом Ми-8, передает пресс-служба ведомства. По данным эстонской стороны, российский борт находился в воздушном пространстве страны около четырех минут. Как уточнили в МИД Эстонии, вертолет заметили в районе острова Вайндлоо.

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах посольства Российской Федерации для выражения протеста и вручения официальной ноты в связи с нарушением воздушного пространства Эстонии 7 сентября, — сказано в заявлении.

Ранее, 28 августа, МИД Эстонии вызвал российского дипломата Салимуллина. Ему вручили ноту протеста. Поводом стал удар по Киеву, в результате которого, по версии Таллина, пострадала дипмиссия ЕС.

До этого американский самолет Bombardier Challenger 650 Artemis провел патрулирование над Черным морем. Он вылетел из аэропорта в районе румынской Констанцы. Борт курсировал над нейтральными водами и достиг побережья Турции. После этого самолет развернулся и направился обратно к Румынии.