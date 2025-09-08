Задержанный в Афганистане ученый Каверин возвращается в Россию Baza: задержанного в Афганистане ученого Каверина везут в Россию

Ученый Святослав Каверин, которого задержали в Афганистане, возвращается в Россию на самолете, сообщает Telegram-канал Baza. Его арестовали в Кундузе 19 июля.

Два источника подтвердили авторам канала, что ученый летит на родину прямо сейчас. Отмечается, что причиной задержания могло стать недовольство руководства страны общения Каверина с некоторыми людьми.

Ранее российские этнографы обратились в МИД России с просьбой разыскать Каверина. Авторы писем сообщали, что им ничего не известно о точном местонахождении ученого. Среди обеспокоенных за судьбу коллеги были крупные российские этнографы — директор Института востоковедения РАУ Гарник Асатрян и глава Ассоциации антропологов и этнологов РФ Валерий Тишков.

Сам ученый после ареста написал, что инцидент мог быть связан с покупкой сувениров, которые талибы могли принять за антиквариат, требующий специального разрешения на вывоз. Условия содержания Каверина были приемлемыми — в изоляторе для иностранцев обращение обычно лучше, чем в обычных афганских тюрьмах.