Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 19:30

Задержанный в Афганистане ученый Каверин возвращается в Россию

Baza: задержанного в Афганистане ученого Каверина везут в Россию

Святослав Каверин Святослав Каверин Фото: t.me/swatslav*

Ученый Святослав Каверин, которого задержали в Афганистане, возвращается в Россию на самолете, сообщает Telegram-канал Baza. Его арестовали в Кундузе 19 июля.

Два источника подтвердили авторам канала, что ученый летит на родину прямо сейчас. Отмечается, что причиной задержания могло стать недовольство руководства страны общения Каверина с некоторыми людьми.

Ранее российские этнографы обратились в МИД России с просьбой разыскать Каверина. Авторы писем сообщали, что им ничего не известно о точном местонахождении ученого. Среди обеспокоенных за судьбу коллеги были крупные российские этнографы — директор Института востоковедения РАУ Гарник Асатрян и глава Ассоциации антропологов и этнологов РФ Валерий Тишков.

Сам ученый после ареста написал, что инцидент мог быть связан с покупкой сувениров, которые талибы могли принять за антиквариат, требующий специального разрешения на вывоз. Условия содержания Каверина были приемлемыми — в изоляторе для иностранцев обращение обычно лучше, чем в обычных афганских тюрьмах.

Афганистан
ученые
Россия
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд на Кубани изъял в госсобственность незаконно приватизированные земли
Будущее Украины на онлайн-встрече «Рамштайн» обсудят 56 стран
Избитая подростками пенсионерка раскрыла детали многодневных издевательств
Медведь переел фруктов и угодил в больницу
Военэксперт рассказал, где развернется новый конфликт России и НАТО
Мясников назвал аспирин самым опасным лекарством. Вся правда о препарате
Шоу «Ты супер!», зависимости, дома в США: как живет певица Диана Арбенина
Запись к врачу через «Госуслуги» может претерпеть изменения
МИД Эстонии вызвал поверенного в делах России из-за инцидента с вертолетом
Трамп выразил свое недовольство по поводу ситуации вокруг Украины
В БРИКС пришли к согласию в вопросе Украины
Стало известно, сколько блогер Литвин заработал на энергетиках
Задержанный в Афганистане ученый Каверин возвращается в Россию
Рой дронов ВСУ обрушился на Донецк
Грызня за наследство Щедрина и Плисецкой: что делят и кому достанется
Экс-супруга тренера вратарей сборной России подала в суд на бывшего мужа
Белорусский дипломат стал причиной дипломатического скандала в Чехии
В Совфеде объяснили превращение Финляндии в «анти-Россию»
Украинский блогер раскрыл новый план Зеленского по выборам
Президент Ирана предложил странам БРИКС бороться с санкциями Запада
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!
Общество

Густое яблочное повидло — готовим за 30 минут: быстро, просто и вкусно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.