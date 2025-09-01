Российские ученые призвали МИД найти заключенного в Афганистане антрополога

Российские этнографы обратились в МИД России с просьбой разыскать заключенного в Афганистане антрополога Святослава Каверина. Они отметили, что на данный момент точное местонахождение ученого не установлено, передает Telegram-канал Baza.

Среди крупных ученых, написавших обращения, директор Института востоковедения РАУ Гарник Асатрян и глава Ассоциации антропологов и этнологов РФ Валерий Тишков. Также письма написали руководитель Института языкознания РАН Александр Кибрик, замглавы Института русского языка имени В. В. Виноградова Владимир Плунгян и заведующий сектором иранских языков Института языкознания РАН Олег Беляев.

Мы очень обеспокоены судьбой нашего друга и коллеги, яркого и бескорыстного российского исследователя, и просим Вас оказать все возможное содействие в обеспечении С. И. Каверину консульской поддержки, в том числе его непосредственной встречи с российским консулом в Кабуле, — гласит одно из писем.

Ранее в Baza сообщили, что ученый содержится в кабульском изоляторе для иностранцев. Официально Каверин не имеет никакого правового статуса в стране: он не признан ни задержанным, ни подозреваемым, ни обвиняемым.