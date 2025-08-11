Появились новые детали о пропавшем в Афганистане российском этнографе Baza: пропавший в Афганистане этнограф Каверин находится в кабульском изоляторе

Российский этнограф Святослав Каверин, задержанный талибами в Афганистане около месяца назад, содержится в кабульском изоляторе для иностранцев, сообщает Telegram-канал Baza. Примечательно, что официально Каверин не имеет никакого правового статуса в стране — он не признан ни задержанным, ни подозреваемым, ни обвиняемым.

По данным канала, талибы утверждают, что местонахождение россиянина им неизвестно, о чем и сообщают в МИД России, активно занимающийся поисками пропавшего ученого. По имеющейся информации канала, условия содержания Каверина можно назвать приемлемыми — в изоляторе для иностранцев обращение обычно лучше, чем в обычных афганских тюрьмах.

Точные причины задержания остаются неясными. В своем Telegram-канале после ареста этнограф предполагал, что инцидент мог быть связан с покупкой сувениров, которые талибы могли принять за антиквариат, требующий специального разрешения на вывоз.

