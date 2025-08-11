Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 20:09

Появились новые детали о пропавшем в Афганистане российском этнографе

Baza: пропавший в Афганистане этнограф Каверин находится в кабульском изоляторе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский этнограф Святослав Каверин, задержанный талибами в Афганистане около месяца назад, содержится в кабульском изоляторе для иностранцев, сообщает Telegram-канал Baza. Примечательно, что официально Каверин не имеет никакого правового статуса в стране — он не признан ни задержанным, ни подозреваемым, ни обвиняемым.

По данным канала, талибы утверждают, что местонахождение россиянина им неизвестно, о чем и сообщают в МИД России, активно занимающийся поисками пропавшего ученого. По имеющейся информации канала, условия содержания Каверина можно назвать приемлемыми — в изоляторе для иностранцев обращение обычно лучше, чем в обычных афганских тюрьмах.

Точные причины задержания остаются неясными. В своем Telegram-канале после ареста этнограф предполагал, что инцидент мог быть связан с покупкой сувениров, которые талибы могли принять за антиквариат, требующий специального разрешения на вывоз.

Ранее пропавшего туриста из России Антона Чернова нашли живым в районе города Амлан на Филиппинах, сообщили в посольстве РФ. Его жизни ничего не угрожает.

Афганистан
ученые
талибы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ивлеева запереживала за московское метро и Собянина
Объявлена дата выхода нового сериала о кинорежиссере «Волка с Уолл-стрит»
Роналду принял важнейшее решение в своей личной жизни
Два военных корабля столкнулись при преследовании другого судна
Минздрав возложил на работодателей новое обязательство
Недожаренная курица убила туриста на Канарских островах
В Европе призвали отказать украинским беженцам в повышенных пособиях
В Германии раскрыли, с чем придется смириться Зеленскому
Судьбами бойцов ВСУ распоряжается Гайка
Назаров, Бурковский, Лавыгин, Кузьмина: где сейчас звезды сериала «Кухня»
На Камчатке произошло новое землетрясение
ЕС подготовил обращение к Трампу перед саммитом с Россией
Американский город сотряс мощный взрыв
В подвергшемся атаке ВСУ регионе ограничили работу мобильного интернета
«Одобрение всех убить»: Трамп о «территориальных» истериках Зеленского
Трамп раскрыл, сколько украинцев желают мира с Россией
Стало известно, зачем военные ВСУ переходят на сторону России
«Выдумывают перемоги»: в России вскрыли вранье ВСУ об успехах на Сумщине
Россиянин выиграл в лотерею более 12 млн рублей и не пришел за деньгами
Мокрое дело: что предпринять, если затопили соседи?
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.