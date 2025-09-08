Запись к врачу через «Госуслуги» может претерпеть изменения

Российский лидер Владимир Путин потребовал проработать вопрос расширения временного окна для записи к врачу через портал «Госуслуги», пишет Кремль. Соответствующее распоряжение содержится в перечне поручений по актуальным направлениям развития здравоохранения.

Рассмотреть возможность увеличения допустимого срока записи для получения медицинских услуг (прием врача, диагностика, лечебные процедуры) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», — говорится в тексте.

До этого глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил мнение, что малоимущим пенсионерам нужно компенсировать расходы на лекарства. Парламентарий обратился к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко с предложением поддержать нуждающихся за счет федерального бюджета.

Ранее Мурашко рассказал, что детская смертность в России за последние 10 лет уменьшилась более чем в два раза. По его словам, по итогам первого полугодия текущего года показатель составил 3,6 промилле, это является историческим минимумом.