18 ноября 2025 в 10:56

На «Госуслугах» появится новый сервис

С декабря 2025 на «Госуслугах» можно будет замерять скорость интернета

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На портале «Госуслуг» в декабре 2025 года появится новый сервис для самостоятельного измерения скорости интернета, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минцифры. Утверждается, что эта разработка будет работать на базе отечественного ПО и станет первым подобным измерительным ресурсом в стране.

Новый функционал позволит россиянам измерять скорость интернета прямо с телефона. Помимо прочего, у пользователей появится возможность отслеживать такой важный параметр, как время задержки передачи данных (пинг). В стране есть созданные компаниями и ведомствами сервисы-измерители, но до сих пор подавляющее большинство пользовалось американским SpeedTest. Летом он был заблокирован за передачу за рубеж данных о российских сетях связи.

Ранее МВД предупредило россиян о распространении мошенниками фейковых объявлений с предложениями компенсаций, субсидий или выплат, которые ведут на фишинговые сайты. Злоумышленники используют эти поддельные ресурсы, чтобы побудить граждан ввести учетные данные от портала «Госуслуг», что позволяет мошенникам получить полный доступ к аккаунтам и всей содержащейся в них личной информации.

