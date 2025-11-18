На «Госуслугах» появится новый сервис С декабря 2025 на «Госуслугах» можно будет замерять скорость интернета

На портале «Госуслуг» в декабре 2025 года появится новый сервис для самостоятельного измерения скорости интернета, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минцифры. Утверждается, что эта разработка будет работать на базе отечественного ПО и станет первым подобным измерительным ресурсом в стране.

Новый функционал позволит россиянам измерять скорость интернета прямо с телефона. Помимо прочего, у пользователей появится возможность отслеживать такой важный параметр, как время задержки передачи данных (пинг). В стране есть созданные компаниями и ведомствами сервисы-измерители, но до сих пор подавляющее большинство пользовалось американским SpeedTest. Летом он был заблокирован за передачу за рубеж данных о российских сетях связи.

