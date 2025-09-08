Россиянин пытался переехать родственника на автомобиле и ударить топором

В городе Богородске Нижегородской области арестован мужчина за покушение на убийство родственника, сообщает СУ СК России по региону. По версии следствия, он сначала пытался переехать пострадавшего на автомобиле, а затем ударить топором.

Инцидент произошел в сентябре 2025 года. Следствие считает, что инцидент произошел на почве конфликта с супругом родственницы. Потерпевший смог скрыться и получил медицинскую помощь.

Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба регионального управления Следственного комитета сообщила, что москвич забил возлюбленную камнями до смерти во время туристической поездки по горам в Тункинском районе Бурятии и попытался скрыть следы преступления. По данным следствия, 5 сентября 2025 года во время турпоездки в горной местности между сожителями произошел конфликт. Предположительно, в ходе ссоры 32-летний подозреваемый нанес женщине множественные удары руками и камнями в область головы, после чего сбросил ее тело в реку, чтобы скрыть преступление.