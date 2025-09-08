Турист из Москвы забил возлюбленную камнями до смерти в горах Бурятии

Москвич забил возлюбленную камнями до смерти во время туристической поездки по горам в Тункинском районе Бурятии и попытался скрыть следы преступления, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета. Таким образом следователи опровергли версию о несчастном случае.

По данным следствия, 5 сентября 2025 года во время турпоездки в горной местности между сожителями произошел конфликт. Предположительно, в ходе ссоры 32-летний подозреваемый нанес женщине множественные удары руками и камнями в область головы, после чего сбросил ее тело в реку, чтобы сокрыть преступление.

Мужчина утверждал, что смерть наступила в результате случайного падения, но судебно-медицинская экспертиза опровергла эти показания. Эксперты установили, что травмы были получены при жизни и стали причиной смерти.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия, — сообщили в СК.

