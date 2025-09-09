Приметы 9 сентября: что пророчат щуки, пауки и воробьи на Анфису Рябинницу

9 сентября в народном календаре известно как день Пимена Великого и Анфисы Рябинницы. Эта дата связана со множеством наблюдений, верований и запретов, отражающих мудрость предков.

Погодные приметы 9 сентября

Природные явления в этот день считались значимыми предсказателями. Если гром гремел 9 сентября, это сулило теплую осень и позднюю зиму. Обильный урожай рябины предвещал суровые морозы зимой, а если птицы не склевывали все ягоды, зима ожидалась мягкой. Направление ветра также имело значение: его смена указывала на солнечную, но прохладную погоду на ближайшую неделю. Осыпающиеся ягоды рябины сулили долгую осень и мягкую зиму.

Приметы по поведению птиц и животных на Анфису Рябинницу

Поведение пернатых и зверей внимательно отслеживалось. Журавли, летящие высоко, неспешно и курлыча, предсказывали хорошую осень, а если они летели низко, быстро и молча — ждали ненастья. Высокие муравейники указывали на сильные предстоящие морозы. Активный клев щуки обещал ранние холода. Заметили много паутины в воздухе? Это предвещало возвращение тепла. Воробьи, купающиеся в пыли или сидящие нахохлившись, предупреждали о дожде.

Приметы на 9 сентября — что можно и нельзя делать на Анфису Рябинницу

Что нельзя делать в день Пимена Великого

Этот день связан с рядом строгих запретов. Нельзя было ломать или рубить рябину — это дерево считалось мстительным, а такой поступок мог навлечь болезни. Запрещалось давать деньги в долг — существовало поверье, что долг не вернут, а можно и вовсе поссориться с человеком. Также следовало избегать крупных покупок — считалось, что они не принесут радости. Запрещалось подбирать случайные находки, особенно на перекрестках, чтобы не взять на себя чужие беды и порчу. Не стоило начинать новых важных дел, таких как ремонт, переезд или подписание контрактов, — день считался неподходящим для таких начинаний. Кроме того, на 9 сентября не планировали сватовства и любовных признаний — такие союзы могли оказаться несчастливыми.

Что нужно сделать обязательно 9 сентября

Главным символом дня была рябина. Следовало обязательно собрать эти ягоды, которые именно в эту дату наделялись особой силой. Их использовали для приготовления варенья, целебных отваров или просто вешали гроздья под крышей дома для защиты от нечисти и привлечения счастья. Рекомендовалось ходить на рыбалку — считалось, что в этот день гарантирован отличный улов. Первую пойманную рыбу следовало отдать незнакомцу на удачу. Также можно было накормить птиц рябиной — это доброе дело сулило милость зимы.

