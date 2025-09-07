Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 07:00

Бабье лето или дикий холод? Погода в Москве и Питере 8–14 сентября

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Солнечные и преимущественно сухие дни ожидаются в центре и на северо-западе европейской части России. В дневные часы будет достаточно тепло — на 2–4 градуса выше климатической нормы. Какая погода ожидается в Москве и Санкт-Петербурге на неделе с 8 по 14 сентября — в прогнозе синоптика прогностического центра «МЕТЕО» Александра Ильина для NEWS.ru.

Какая погода ожидается в Москве с 8 по 14 сентября

Летнюю погоду в Москве и Подмосковье определяет северный антициклон. Осадков не ожидается, на небе часто будет ясно или малооблачно, временами — переменная облачность.

Столбики термометров в дневные часы на протяжении рабочей недели покажут в диапазоне от +21 до +23 градусов, в выходные потеплеет до +22–25. По ночам воздух в столичном регионе остынет до +8–13 градусов. В столице продолжается бабье лето.

Атмосферное давление в начале периода будет находиться на уровне 757–758 миллиметров ртутного столба. К четвергу оно понизится до 754–755 миллиметров ртутного столба и останется на этом уровне до конца недели.

В понедельник ожидается северо-восточный ветер, 3–8 метров в секунду, далее на протяжении рабочей недели он ослабнет и будет дуть с востока и юго-востока.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 8 по 14 сентября

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области воздушные массы, так же как и в Москве, будут однородными в течение всех семи дней. Антициклон принесет в Северную столицу солнечные дни, лишь в середине и конце рабочей недели возможно увеличение облачности. Слабые дожди прогнозируются только вечером в пятницу, 12 сентября, и в субботу, 13-го числа, в остальные дни осадков не будет.

С понедельника по пятницу максимальная температура воздуха в дневное время составит +22–24 градуса, в выходные будет не выше +22. По ночам в начале недели плюс 12–13 градусов, со среды — плюс 14–15.

Атмосферное давление в понедельник и вторник 769 миллиметров ртутного столба, в среду — 767, в четверг и пятницу упадет до 760 миллиметров ртутного столба, а в выходные снизится еще на два-три пункта.

В начале недели ожидается северный и северо-восточный ветер, слабый, до 3 метров в секунду. Со среды — переменных направлений. В выходные — преимущественно северный и северо-западный, до 4 метров в секунду.

Температурные рекорды в Москве с 8 по 14 сентября

В Москве самую жаркую погоду на неделе с 8 по 14 сентября зафиксировали 8 сентября 1938 года. Тогда воздух в столице СССР прогрелся до +29,8 градуса. В 1938-м также выдалось самое теплое за всю историю метеонаблюдений 9 сентября с суточным рекордом +28,2 градуса.

Еще три суточных максимума в Москве были зафиксированы в 1909 году. Тогда 10, 11 и 13 сентября температура воздуха поднималась до +29,5, +27,8 и +27,4 градуса соответственно.

В 1955 году самым жарким в истории наблюдения за погодой в Москве выдалось 14 сентября. Тогда воздух в городе прогрелся до +27,1 градуса. А в 2015 году в столице был обновлен суточный температурный максимум для 12 сентября. В тот день потеплело до рекордной отметки +26,9 градуса.

Самым холодным днем недели стало 13 сентября 1930 года. В тот день в Москве подморозило до –2,1 градуса. С тех пор более низкой температуры в этот день в городе не наблюдалось. В 1892 году выдалось самое прохладное за всю историю метеонаблюдений 11 сентября, а в 1939-м — 14 сентября. Температура воздуха в те дни опустилась до отметки –1,4 градуса.

В 1896 году были зарегистрированы суточные температурные минимумы для 8 и 9 сентября с показателем +0,1 и +0,2 градуса. Также +0,2 градуса были зафиксированы в столице 12 сентября 1882 года, и с тех пор в этот день не было холоднее.

В 1887 году 10 сентября в Москве похолодало до аномальных +0,7 градуса.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 8 по 14 сентября

Самыми теплыми днями недели с 8 по 14 сентября за всю историю метеонаблюдений в городе на Неве стали 10 сентября 1883-го, 11 сентября 1932-го и 13 сентября 2024 года с температурным максимумом +27 градусов.

На один градус меньше в Питере было 8 сентября 1999-го, 9 сентября 1883-го и 12 сентября 2024 года — показатель +26 градусов стал самым высоким для этих дат. +25 градусов было в Санкт-Петербурге 14 сентября 2024 года.

8 сентября 1896-го, 10 сентября 1936-го, 12 сентября 1935-го и 13 сентября 1893 года были самыми холодными днями. В эти дни температура воздуха опустилась до рекордной отметки +1 градус.

В Северной столице холодало до +2 градусов 11 сентября 1936-го и 14 сентября 1993 года. Столбики термометров опускались до аномальных +3 градусов 9 сентября 1956-го. Все эти даты вошли в историю метеонаблюдений как дни с минимальными суточными показателями температур.

Читайте также:

Шквальные ветра и холод до +3? Погода в Москве в начале октября: чего ждать

Бабье лето и жара до +25? Погода в Москве в конце сентября: чего ждать

Ливни, град и холод до +3? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать

Что не так с прогнозами погоды, можно ли им верить

Рекорды температур: почему погодных аномалий стало больше и чем это грозит

погода
Москва
Cанкт-Петербург
сентябрь
антициклон
прогноз погоды
прогнозы
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ перебросили на одно из направлений подготовленный США спецназ
Названа страна для наиболее бюджетного отдыха на Новый год
Кадыров назвал ключевое условие, при котором возможен мир на Украине
«Опять будет жаловаться»: предупреждение Путина испугало Зеленского
США и Британии предрекли незавидную судьбу позднего СССР
Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Мощный пожар на Майдане в Киеве попал на видео
Мощный пожар начался на Майдане в Киеве
Вертолет Robinson R66 рухнул в американском штате Миннесота
Названо число подразделений латиноамериканских наемников в рядах ВСУ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 сентября
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 7 сентября: инфографика
Почти 70 дронов сбили за ночь над Россией
Индия задумалась о ненадежности США из-за двух факторов
Глава РФПИ раскрыл, что приближает мир на Украине
Аферисты «добрались» до сведений об образовании в «Госуслугах»
Ученые выявили «приоритетный» вирус у летучих мышей
Песков раскрыл, как мир относится к переговорам Путина и Трампа
Бабье лето или дикий холод? Погода в Москве и Питере 8–14 сентября
Юрист рассказал, как возместить ущерб после атаки дронов
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.