Бабье лето или дикий холод? Погода в Москве и Питере 8–14 сентября

Солнечные и преимущественно сухие дни ожидаются в центре и на северо-западе европейской части России. В дневные часы будет достаточно тепло — на 2–4 градуса выше климатической нормы. Какая погода ожидается в Москве и Санкт-Петербурге на неделе с 8 по 14 сентября — в прогнозе синоптика прогностического центра «МЕТЕО» Александра Ильина для NEWS.ru.

Какая погода ожидается в Москве с 8 по 14 сентября

Летнюю погоду в Москве и Подмосковье определяет северный антициклон. Осадков не ожидается, на небе часто будет ясно или малооблачно, временами — переменная облачность.

Столбики термометров в дневные часы на протяжении рабочей недели покажут в диапазоне от +21 до +23 градусов, в выходные потеплеет до +22–25. По ночам воздух в столичном регионе остынет до +8–13 градусов. В столице продолжается бабье лето.

Атмосферное давление в начале периода будет находиться на уровне 757–758 миллиметров ртутного столба. К четвергу оно понизится до 754–755 миллиметров ртутного столба и останется на этом уровне до конца недели.

В понедельник ожидается северо-восточный ветер, 3–8 метров в секунду, далее на протяжении рабочей недели он ослабнет и будет дуть с востока и юго-востока.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 8 по 14 сентября

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области воздушные массы, так же как и в Москве, будут однородными в течение всех семи дней. Антициклон принесет в Северную столицу солнечные дни, лишь в середине и конце рабочей недели возможно увеличение облачности. Слабые дожди прогнозируются только вечером в пятницу, 12 сентября, и в субботу, 13-го числа, в остальные дни осадков не будет.

С понедельника по пятницу максимальная температура воздуха в дневное время составит +22–24 градуса, в выходные будет не выше +22. По ночам в начале недели плюс 12–13 градусов, со среды — плюс 14–15.

Атмосферное давление в понедельник и вторник 769 миллиметров ртутного столба, в среду — 767, в четверг и пятницу упадет до 760 миллиметров ртутного столба, а в выходные снизится еще на два-три пункта.

В начале недели ожидается северный и северо-восточный ветер, слабый, до 3 метров в секунду. Со среды — переменных направлений. В выходные — преимущественно северный и северо-западный, до 4 метров в секунду.

Температурные рекорды в Москве с 8 по 14 сентября

В Москве самую жаркую погоду на неделе с 8 по 14 сентября зафиксировали 8 сентября 1938 года. Тогда воздух в столице СССР прогрелся до +29,8 градуса. В 1938-м также выдалось самое теплое за всю историю метеонаблюдений 9 сентября с суточным рекордом +28,2 градуса.

Еще три суточных максимума в Москве были зафиксированы в 1909 году. Тогда 10, 11 и 13 сентября температура воздуха поднималась до +29,5, +27,8 и +27,4 градуса соответственно.

В 1955 году самым жарким в истории наблюдения за погодой в Москве выдалось 14 сентября. Тогда воздух в городе прогрелся до +27,1 градуса. А в 2015 году в столице был обновлен суточный температурный максимум для 12 сентября. В тот день потеплело до рекордной отметки +26,9 градуса.

Самым холодным днем недели стало 13 сентября 1930 года. В тот день в Москве подморозило до –2,1 градуса. С тех пор более низкой температуры в этот день в городе не наблюдалось. В 1892 году выдалось самое прохладное за всю историю метеонаблюдений 11 сентября, а в 1939-м — 14 сентября. Температура воздуха в те дни опустилась до отметки –1,4 градуса.

В 1896 году были зарегистрированы суточные температурные минимумы для 8 и 9 сентября с показателем +0,1 и +0,2 градуса. Также +0,2 градуса были зафиксированы в столице 12 сентября 1882 года, и с тех пор в этот день не было холоднее.

В 1887 году 10 сентября в Москве похолодало до аномальных +0,7 градуса.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 8 по 14 сентября

Самыми теплыми днями недели с 8 по 14 сентября за всю историю метеонаблюдений в городе на Неве стали 10 сентября 1883-го, 11 сентября 1932-го и 13 сентября 2024 года с температурным максимумом +27 градусов.

На один градус меньше в Питере было 8 сентября 1999-го, 9 сентября 1883-го и 12 сентября 2024 года — показатель +26 градусов стал самым высоким для этих дат. +25 градусов было в Санкт-Петербурге 14 сентября 2024 года.

8 сентября 1896-го, 10 сентября 1936-го, 12 сентября 1935-го и 13 сентября 1893 года были самыми холодными днями. В эти дни температура воздуха опустилась до рекордной отметки +1 градус.

В Северной столице холодало до +2 градусов 11 сентября 1936-го и 14 сентября 1993 года. Столбики термометров опускались до аномальных +3 градусов 9 сентября 1956-го. Все эти даты вошли в историю метеонаблюдений как дни с минимальными суточными показателями температур.

